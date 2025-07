Mihaela Rădulescu e în doliu. Partenerul vedetei, celebrul sportiv Felix Baumgartner, a murit într-un accident cu parapanta în Italia. Erau împreună, în concediu, când s-a întâmplat tragedia. Cei doi aveau o relaţie de 12 ani. O iubire ca-n filme, trăită la Monaco, cu adrenalină, mereu la limita imposibilului. Cu câteva ore înainte de tragedie, cei doi iubiţi împărtăşeau cu fanii imagini din vacanţă. Felix Baumgartner e primul om care a depășit viteza sunetului în cădere liberă şi a doborât trei recorduri mondiale. Autorităţile nu exclus nicio variantă - o defecţiune tehnică ori i s-ar fi făcut rău în aer.

Pe 14 octombrie 2012, Felix Baumgartner sfida imposibilul, cu un curaj nebun. Un om într-o capsulă, suspendat deasupra lumii, la limita spațiului: 39.000 de metri altitudine.

Ultimele imagini cu austriacul au fost filmate cu câteva momente înainte de tragedie. Campionul făcea acrobaţii cu motodeltaplanul deasupra unui câmp în Italia. Era acolo în vacanţă cu Mihaela Rădulescu, partenera lui din ultimii 12 ani. Sportivul a filmat-o pe Mihaela în timp ce îi ducea pânza aparatului de zbor.

Ultimele momente cu Felix Baumgartner

Baumgartner a decolat joi, în jurul orei 15.00, din oraşul Fermo. Se îndrepta spre coastă. La câteva zeci de minute a pierdut controlul şi s-a prăbuşit în piscina aglomerată a unui club din apropiere. În cădere, o tânără de lângă bazin a fost rănită.

"Am văzut această paraşută, acest deltaplan, care cade brusc. Am crezut că o să aterizeze, dar l-am văzut cum cădea în gol. Mi-am spus: a căzut!", spune un martor.

Felix Baumgartner nu mai respira în momentul în care medicii au ajuns la el. Autorităţile ceruseră un elicopter care să-l ducă la cel mai apropiat spital, însă au renunţat. Potrivit jurnaliştilor italieni, Mihaela era aproape de locul tragediei când a aflat ce s-a întâmplat.

Datele din anchetă arată că sportivului i s-a făcut rău în aer. Cel mai probabil a făcut infarct. Agenția pentru Siguranța Zborului a ridicat aparatul și cercetează eventuale probleme tehnice.

La scurt timp după incident, primarul orașului în care era Felix a transmis un mesaj pe rețelele de socializare: "Comunitatea noastră este profund afectată de moartea tragică a lui Felix Baumgartner, o figură mondială, un simbol al curajului și pasiunii pentru zborul extrem"

"Ce era special la Felix era faptul că era conștient de riscuri. Era o persoană care se gândea mult la salturile lui. Mulți credeau că e un dependent de adrenalină, că dacă îi iese, e bine, iar dacă nu, e ghinion. Dar el era exact opusul", spune Christian Redl.

Austriacul avea în palmares trei recorduri mondiale: cel mai înalt salt în cădere liberă, cea mai mare viteză atinsă de un om şi cea mai mare altitudine atinsă cu un balon uman. A fost prima persoană care a traversat Canalul Mânecii de la Dover la Calais cu un planor.

"Până să îmi deschid paraşuta nu am ştiut dacă am depăşit viteza sunetului. Dar când am ajuns la sol, mi s-a spus că au auzit acel bum supersonic", spunea atunci Felix Baumgartner.

Felix a depăşit atunci viteza sunetului şi a atins 1357 de kilometri pe oră. Nu era doar un salt, ci o declarație de libertate.

"Cred că este în ADN. Nu contează cum te-au crescut părinţii. În multe fotografii din copilărie, eram mereu în copaci. Mereu am vrut să văd lumea de sus. Mereu am spus: Vreau să zbor ca o pasăre", spunea atunci Felix Baumgartner.

Felix ajungea în România în octombrie 2014

Atunci s-a cunoscut şi cu Mihaela Rădulescu, cea care îi împărtăşea pasiunea pentru sport şi adrenalină. Pentru Felix a fost dragoste la prima vedere, iar după câteva luni cei doi au început să iasă împreună. De atunci au rămas nedespărţiţi.

Nu de puţin ori cei doi şi-au declarat dragostea în public, la evenimente şi pe reţelele de socializare. După doi ani de relaţie, Mihaela scria: "Mi s-a întâmplat în viaţa asta să iubesc. (...) Trăiesc acum o iubire care mă face, în cea mai mare parte a timpul să zâmbesc a bine şi a bucurie. (...) Ştiu, oamenii vor să fie perechi, vor să se ducă până la capăt de mână. (...)Dar dacă viaţa ar fi mereu despre azi...şi nu neapărat despre mâine?"

Mihaela îl urma peste tot. La concursuri, antrenamente, la vânătoare de recorduri. Presa italiană o numeşte, azi, "femeia care a ştiut să rămână mereu alături de un bărbat în căutare de senzaţii tari".

