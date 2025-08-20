Antena Meniu Search
Două femei au ajuns de urgenţă la spital, în urma unui accident cumplit petrecut ieri în localitatea Haţeg din judeţul Hunedoara!

de Redactia Observator

la 20.08.2025 , 09:27

Autoturismul în care se aflau s-a izbit violent de un TIR, după ce şoferiţa maşinii, în vârstă de 58 de ani, a pierdut controlul volanului.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. 

 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident hunedoara hateg volan
David Popovici, achiziţie neaşteptată după scandalul maşinii de lux pe care şi-a cumpărat-o
Ella și Teo au petrecut noaptea împreună la Insula Iubirii și au uitat de camerele de filmat! Ce s-a întâmplat
„El e cel mai bogat fotbalist din România. Are afaceri de 10 milioane de euro”. Discuție senzațională dezvăluită de Mitică Dragomir cu vedeta FCSB
