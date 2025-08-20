Două femei au ajuns de urgenţă la spital, în urma unui accident cumplit petrecut ieri în localitatea Haţeg din judeţul Hunedoara!

Autoturismul în care se aflau s-a izbit violent de un TIR, după ce şoferiţa maşinii, în vârstă de 58 de ani, a pierdut controlul volanului.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

