Un şofer a murit pe loc, după ce s-a izbit frontal de o altă maşină, în Hunedoara

Accident grav în Hunedoara. Un bărbat a murit, iar altul a ajuns în stare gravă la spital, după ce două autoturisme s-au lovit frontal pe DN 66, între localitățile Strei și Ruși. 

de Redactia Observator

la 21.12.2025 , 16:00
Impactul a fost extrem de violent. La fața locului au intervenit de urgență pompierii Detașamentului Hunedoara, care au constatat că impactul a fost deosebit de puternic.

A murit la locul accidentului 

Pentru unul dintre șoferi nu s-a mai putut face nimic, acesta fiind declarat decedat la locul accidentului.

Cel de-al doilea conducător auto a suferit răni grave și a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, care l-a transportat la spitalul din Hunedoara pentru îngrijiri medicale.

Pe durata intervenției echipajelor de salvare și a cercetărilor efectuate de polițiști, traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri de mers.

Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.


