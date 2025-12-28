O femeie din Sibiu este acuzată că şi-a ucis mama ca să-i vândă averea şi să trăiască în lux, în Dubai. Potrivit anchetatorilor, crima, care a avut loc în urmă cu un an şi jumătate, a fost îndelung premeditată iar complicele femeii ar fi fost o asistentă medicală. Victima a fost omorâtă cu un sedativ puternic.

Ancheta în cazul crimei din Sibiu scoate la iveală detalii cutremurătoare. Femeia de 38 de ani este acuzată că și-ar fi ucis mama cu sânge rece, cu ajutorul unei asistente medicale, pentru a pune mâna pe o avere considerabilă și a începe o viață de lux în Dubai.

Noi informații ies la iveală în cazul crimei care a zguduit Sibiul

Potrivit procurorilor, femeia în vârstă de 38 de ani ar fi pus la cale, timp de mai multe luni, uciderea propriei mame, în vârstă de 59 de ani, pentru a intra în posesia moștenirii acesteia. Complice i-ar fi fost o asistentă medicală de 46 de ani, din Cisnădie.

Fapta ar fi avut loc în luna iunie 2024, la domiciliul victimei de pe strada Vlahuță din Sibiu. Anchetatorii susțin că fiica, beneficiind de ajutorul asistentei, a procurat o cantitate mare de substanțe cu efect sedativ. Acestea i-ar fi fost strecurate mamei în ceai, iar după ce femeia a adormit, inculpata ar fi chemat-o pe asistentă, care aștepta în apropiere.

Ulterior, fiica i-ar fi injectat victimei, în picior, o altă doză puternică de sedativ, suficientă pentru a-i provoca decesul. Pentru a se asigura că femeia a murit, cele două ar fi asfixiat-o cu o pernă, potrivit anchetatorilor.

Inițial, decesul a fost pus pe seama unui infarct

Victima avea o firmă de contabilitate în Sibiu, unde lucra și fiica sa, fiind unicul copil și moștenitor. Ulterior însă, anchetatorii au primit informații potrivit cărora moartea ar fi fost, de fapt, rezultatul unei crime premeditate.

După deces, fiica ar fi intrat rapid în posesia bunurilor moștenite. Potrivit surselor din anchetă, aceasta a vândut două case și două apartamente, iar în vara acestui an s-a mutat în Dubai, unde intenționa să înceapă o viață nouă. Femeia era separată de cel de-al doilea soț, fără a fi divorțată, și are doi copii, în vârstă de 14 și 11 ani, din prima căsătorie.

În luna decembrie, aceasta s-ar fi întors în România pentru a finaliza vânzarea ultimei proprietăți pe care o mai deținea.

Cele două femei, fiica victimei și asistenta medicală, au fost reținute în data de 27 decembrie 2025. Procurorii au formulat propunere de arestare preventivă pentru infracțiunea de omor calificat.

Cercetările continuă

