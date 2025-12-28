O femeie ar fi angajat o asistentă medicală pentru a-i administra mamei sale un sedativ care să îi provoace moarte. Fapta s-a petrecut la domiciliul victimei din Sibiu. Ulterior, cele două femei au asfixiat-o pe victimă cu o pernă pentru a fi sigure că o să moară. După decesul mamei, fiica a intrat în posesia bunurilor moştenite pe care le-a vândut şi s-a mutat în Dubai.

O femeie din Sibiu, acuzată că şi-a ucis mama pentru moştenire, cu ajutorul unei asistente medicale - Shutterstock

O femeie de 38 de ani și o asistentă medicală au fost reținute de procurori, fiind inculpate pentru un omor premeditat. Anchetatorii susțin că fiica victimei, ajutată de asistentă și-a sedat și axfisiat mama pentru moștenirea acesteia.

„Cele două inculpate au fost reținute în data de 27.12.2025 și s-a formulat propunere de arestare preventivă pentru săvârșirea infracțiunii de omor calificat”, se arată într-o informarea a Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu. Autoritățile au reținut ca și circumstanțe ale crimei, premeditarea și și săvârșirea acesteie din interes material.

După crimă, femeia s-a mutat în Dubai

Articolul continuă după reclamă

Potrivit informării, crima ar fi avut loc în luna iunie a anului 2024. Ancheta a stabilit că fiica victimei (femeia de 38 de ani) ar fi premeditat crima și ar fi fost ajutată de o asistentă medicală.

Asistenta i-ar fi procurat fiicei o cantitate de sedative pe care femeia le-ar fi strecurat în ceaiul consumat de mama sa. După ce victima a adormit, asistenta a venit la fața locului și a ar fi injectat victimei alte sedative pentru a o ucide. În plus, cele două au axfisiat femeia cu o pernă pentru a se asigura de decesul acesteia.

„După deces autoarea a intrat în posesia bunurilor moștenirii, pe care le-a vândut și s-a relocat în Dubai”, se mai arată în informare.

Parchetul precizează că, pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-a adus Moş Crăciun tot ce v-aţi dorit? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰