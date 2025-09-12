Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video O femeie bolnavă de cancer, în stadiul terminal, ar fi furat 220.000 euro pentru a-şi ajuta fiul cu datorii

O femeie bolnavă de cancer, în stadiul terminal, angajată ca şi casieră la Poşta din Târgu-Jiu este cercetată pentru delapidare, după ce şi-ar fi însuşit mai multe titluri de stat şi ar fi făcut un prejudiciu de peste 220.000 de euro. Femeia a fost reţinută şi va afla astăzi dacă va fi arestată.

de Iulia Pop

la 12.09.2025 , 14:22

Potrivit anchetatorilor, femeia și-ar fi însușit banii ca să-și ajute fiul să scape de datoriile pe care le-ar fi avut. Tot anchetatorii spun că angajata Poștei din Târgu Jiu ar fi făcut acest lucru din octombrie 2023 și până în martie 2025, iar în tot acest interval și-ar fi însușit valoarea a 23 de titluri de stat, care totalizează peste un milion de lei, prin anularea acestora din aplicația informatică și întocmirea în fals a unor deconturi ce nu conțineau sumele încasate.

Această femeie în vârstă de 57 de ani, bolnavă de cancer în stadiu terminal, a fost reținută deja pentru 24 de ore. Trebuie să afle astăzi dacă va fi arestată arestată preventiv. Ea este cercetată pentru delapidare, sustragere sau distrugere de înscrisuri, înșelăciune, fals informatic și fals intelectual.

Iulia Pop
Iulia Pop Like

Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

titluri de stat delapidare targu jiu
Înapoi la Homepage
“Ce femeie frumoasă”. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
&#8220;Ce femeie frumoasă&#8221;. Corina Caciuc i-a surprins pe toţi cu ultima postare. Cum s-a afişat iubita lui Laurenţiu Reghecampf
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
În ce filme joacă Joseph Adam, soțul Andei Adam și concurentul Asia Express Drumul Eroilor. Cum a devenit faimos
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Gigi Becali a dezvăluit cine l-a convins să nu-l dea afară pe Chiricheș de la FCSB
Comentarii


Întrebarea zilei
Când pleci de acasă, folosești aplicații pentru trafic ca să eviți aglomerația?
Observator » Evenimente » O femeie bolnavă de cancer, în stadiul terminal, ar fi furat 220.000 euro pentru a-şi ajuta fiul cu datorii