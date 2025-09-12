O femeie bolnavă de cancer, în stadiul terminal, angajată ca şi casieră la Poşta din Târgu-Jiu este cercetată pentru delapidare, după ce şi-ar fi însuşit mai multe titluri de stat şi ar fi făcut un prejudiciu de peste 220.000 de euro. Femeia a fost reţinută şi va afla astăzi dacă va fi arestată.

Potrivit anchetatorilor, femeia și-ar fi însușit banii ca să-și ajute fiul să scape de datoriile pe care le-ar fi avut. Tot anchetatorii spun că angajata Poștei din Târgu Jiu ar fi făcut acest lucru din octombrie 2023 și până în martie 2025, iar în tot acest interval și-ar fi însușit valoarea a 23 de titluri de stat, care totalizează peste un milion de lei, prin anularea acestora din aplicația informatică și întocmirea în fals a unor deconturi ce nu conțineau sumele încasate.

Această femeie în vârstă de 57 de ani, bolnavă de cancer în stadiu terminal, a fost reținută deja pentru 24 de ore. Trebuie să afle astăzi dacă va fi arestată arestată preventiv. Ea este cercetată pentru delapidare, sustragere sau distrugere de înscrisuri, înșelăciune, fals informatic și fals intelectual.

