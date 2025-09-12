Antena Meniu Search
Cum s-a îmbogăţit o femeie din Târgu Jiu cu peste un milion de lei. Şi-ar fi însușit 23 de titluri de stat

O femeie de 57 de ani, din Târgu Jiu, județul Gorju, a fost reținută pentru 24 de ore, fiind acuzată că și-a însușit 23 de titluri de stat, în valoare de peste un milion de lei. Potrivit unor surse Observator, aceasta e angajată a Poştei şi ar fi avut nevoie de bani pentru a-şi ajuta familia.

Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Gorj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, au reținut-o pe femeia de 57 de ani pentru 24 de ore și introdus-o în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Gorj. Aceasta este bănuită de săvârșirea infracțiunilor de delapidare, sustragere sau distrugere de înscrisuri, înșelăciune, fals informatic și fals intelectual.

"Din probatoriul administrat în cauză, a reieșit că femeia, în perioada octombrie 2023-martie 2025, în timp ce se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu, și-ar fi însușit contravaloarea a 23 de titluri de stat, în cuantum de aproximativ 1.140.000 de lei, prin anularea acestora din aplicația informatică și întocmirea în fals a unor deconturi ce nu conțineau sumele încasate", arată, vineri, reprezentanții Poliției Gorj.

Femeia va fi prezentată vineri Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu, cu propuneri corespunzătoare.

