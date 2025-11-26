Poveste cumplită în Timişoara. O copilă de doar 10 ani a fost înjunghiată de mai multe ori, în timp ce dormea, de mama ei. A fost găsită de tatăl său, care a sunat imediat la 112. Fetiţa a fost transportată la spital, iar agresoarea a fost reţinută. Era sub tratament psihiatric.

Surse din închetă spun că femeia de 44 de ani ar fi încercat să se răzbune astfel pe soțul său.

Aseară, după ora 23, a luat un cuțit și și-a înjunghiat fetița de 4 ori în zona cervicală și a claviculei.

Atacul a fost oprit de tată, care a auzit țipetele copiilei și a sunat imediat la 112. Polițiștii sosiţi de urgență la fața locului au dus-o pe mamă la audieri, iar cea mică a fost preluată de ambulanță și dusă la spital, unde a intrat direct în sala de operație. Acum este internată la ATI în stare stabilă, spun medicii care o îngrijesc. Are nevoie însă de consiliere psihologică, pentru că este în stare de șoc.

Femeia ar mai fi avut și în trecut probleme psihice, era sub tratament, dar nu a fost niciodată internată. Este acum audiată la parchetul de pe lângă Tribunalul Timiș și va fi reținută pentru 24 de ore. Vecinii sunt și ei în stare de șoc. Spun că familia era una extrem de liniștită, care nu a făcut niciodată probleme. În acest caz s-a deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe, însă nu este exclus să se schimbe încadrarea, în funcție de felul în care va evolua starea fetiței și dacă se dovedește că viața i-a fost sau nu pusă în pericol.

