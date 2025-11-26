Antena Meniu Search
O fată de 10 ani din Timişoara, înjunghiată de mama ei. Copila a fost dusă de urgenţă la spital

O fată de 10 ani, din Timişoara, a ajuns la spital, după ce a fost înjunghiată de mama ei. Copila dormea când a fost atacată de mamă. Tatăl fetei a chemat salvarea care a preluat-o şi a dus-o la spital cu patru plăgi înjunghiate.

de Redactia Observator

la 26.11.2025 , 10:15
Din primele informaţii se pare că mama, având probleme psihice, a aflat că soţul ei vrea să o interneze într-o clinică de psihiatrie. Supărată şi profitând că este singură acasă cu fiica ei, marţi seară, a decis să se răbzune, astfel că a luat un cuţit şi a înjunghiat-o de 4 ori, în timp ce aceasta dormea.

Tatăl fetei a fost cel care a sunat la 112

Tatăl fetei, care atunci a intrat în casă, a auzit gălăgie şi a intervenit. El a sunat la numărul de urgenţă 112, iar la faţa locului au sosit un echipaj de la Ambulanţă, dar şi poliţişti.

Fata a fost dusă la Spitalul de Copii "Louis Ţurcanu" din Timişoara, unde medicii au stabilizat-o, iar mama agresivă a fost dusă la audieri. Ea va fi supusă şi unei expertize de specialitate.

timisoara politie injunghiere
