O fată de 10 ani din Timişoara, înjunghiată de mama ei. Copila a fost dusă de urgenţă la spital

O fată de 10 ani, din Timişoara, a ajuns la spital, după ce a fost înjunghiată de mama ei. Copila dormea când a fost atacată de mamă. Tatăl fetei a chemat salvarea care a preluat-o şi a dus-o la spital cu patru plăgi înjunghiate.

- O fată de 11 ani din Timişoara, înjunghiată de mama ei. Copila a fost dusă de urgenţă la spital

Din primele informaţii se pare că mama, având probleme psihice, a aflat că soţul ei vrea să o interneze într-o clinică de psihiatrie. Supărată şi profitând că este singură acasă cu fiica ei, marţi seară, a decis să se răbzune, astfel că a luat un cuţit şi a înjunghiat-o de 4 ori, în timp ce aceasta dormea.

Tatăl fetei a fost cel care a sunat la 112

Tatăl fetei, care atunci a intrat în casă, a auzit gălăgie şi a intervenit. El a sunat la numărul de urgenţă 112, iar la faţa locului au sosit un echipaj de la Ambulanţă, dar şi poliţişti.

Articolul continuă după reclamă

Fata a fost dusă la Spitalul de Copii "Louis Ţurcanu" din Timişoara, unde medicii au stabilizat-o, iar mama agresivă a fost dusă la audieri. Ea va fi supusă şi unei expertize de specialitate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca femicidul să fie pedepsit cu închisoare pe viaţă şi în România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰