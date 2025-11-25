Tragedie pe șoseaua Pitești–Câmpulung, din judeţul Argeş. O tânără de 32 de ani a murit chiar sub ochii logodnicului ei, în timp ce traversau împreună pe trecerea de pietoni.

Pe imaginile surprinse de o cameră de bord se observă cum basculanta, care circula pe banda întâi, a schimbat brusc direcția și a intrat pe banda a doua, unde a izbit în plin un autoturism oprit regulamentar la trecere.

Impactul a fost atât de puternic, încât mașina a fost proiectată pe contrasens, iar tânăra aflată pe zebră nu a avut nicio șansă. Logodnicul ei a reușit, la limită, să sară într-un șanț și să scape cu viață.

