Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Femeie de 32 de ani, lovită mortal de o basculantă, pe trecerea de pietoni. A murit sub ochii logodnicului

Tragedie pe șoseaua Pitești–Câmpulung, din judeţul Argeş. O tânără de 32 de ani a murit chiar sub ochii logodnicului ei, în timp ce traversau împreună pe trecerea de pietoni.

de Redactia Observator

la 25.11.2025 , 08:33

Pe imaginile surprinse de o cameră de bord se observă cum basculanta, care circula pe banda întâi, a schimbat brusc direcția și a intrat pe banda a doua, unde a izbit în plin un autoturism oprit regulamentar la trecere.

Impactul a fost atât de puternic, încât mașina a fost proiectată pe contrasens, iar tânăra aflată pe zebră nu a avut nicio șansă. Logodnicul ei a reușit, la limită, să sară într-un șanț și să scape cu viață.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

pitesti campulung basculanta accident
Înapoi la Homepage
Salariul fabulos pe care Andrei Rațiu îl câştigă la Rayo Vallecano. Jucătorul naţionalei României e cel mai bine plătit
Salariul fabulos pe care Andrei Rațiu îl câştigă la Rayo Vallecano. Jucătorul naţionalei României e cel mai bine plătit
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Doliu în lumea muzicii! Surorile Kessler au murit la vârsta de 89 ani prin sinucidere asistată
Ion Țiriac, aprecieri remarcabile de la unica sa fiică. Ioana are numai cuvinte de laudă pentru fostul jucător de tenis
Ion Țiriac, aprecieri remarcabile de la unica sa fiică. Ioana are numai cuvinte de laudă pentru fostul jucător de tenis
Putin oferă Chinei zăcămintele de litiu, tantal și niobiu din Siberia, pentru că nu are bani să le extragă și să le transporte
Putin oferă Chinei zăcămintele de litiu, tantal și niobiu din Siberia, pentru că nu are bani să le extragă și să le transporte
Comentarii


Întrebarea zilei
Folosiţi mai des mijloace de transport în comun din cauza scumpirii carburanţilor?
Observator » Evenimente » Femeie de 32 de ani, lovită mortal de o basculantă, pe trecerea de pietoni. A murit sub ochii logodnicului