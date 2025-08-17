Femeie din Călăraşi, înjunghiată de fostul iubit într-un centru maternal

O femeie din Călăraşi a fost înjunghiată de către fostul iubit, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal. Imediat după faptă, bărbatul a plecat acasă. Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de omor.

O femeie a fost înjunghiată, duminică, de către fostul concubin, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipiul Călăraşi, anunţă IPJ Călăraşi. Victima a fost transportată la spital iar în cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de omor, bărbatul fiind identificat la domiciliul său şi condus la sediul Poliţiei Municipiului Călăraşi.

Ce spun poliţiştii

”La data de 17 august a.c., în jurul orei 13:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Călăraşi au fost sesizaţi cu privire la faptul că o femeie a fost înjunghiată. Din primele verificări a reieşit că, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipiul Călăraşi, o femeie, în vârstă de 36 de ani, a fost agresată cu un obiect tăietor-înţepător de către fostul concubin, pe fondul unui conflict spontan. După comiterea faptei, bărbatul a părăsit locul incidentului”, anunţă Inspectoratul Judeţean de Poliţie Călăraşi. Victima a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate, fiind conştientă la momentul sosirii echipajului de prim ajutor. ”În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă de omor”, mai anunţă autorităţile. Ulterior, în urma activităţilor operative desfăşurate, poliţiştii l-au identificat pe bărbat la domiciliul său, acesta fiind condus la sediul Poliţiei Municipiului Călăraşi. ”În prezent, cercetările sunt continuate de poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Călăraşi, în vederea stabilirii cu exactitate a împrejurărilor comiterii faptei”, precizează comunicatul oficial.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Val de tragedii pe litoral. Credeți că salvamarii fac tot ce trebuie pentru a le preveni? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰