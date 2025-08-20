Antena Meniu Search
Crimă înfiorătoare în județul Constanța! O femeie de 45 de ani, mamă a cinci copii, a fost ucisă de propriul soţ în faţa a doi dintre minori. Brutalitatea cu care a fost omorâtă i-a şocat chiar şi pe anchetatori. Victima a fost lovită de nenumărate ori până când şi-a dat ultima suflare. 

de Redactia Observator

la 20.08.2025 , 08:47

Imaginea tragediei din Topraisar a fost greu de privit chiar şi de anchetatori. Femeia a fost găsită moartă, după ce chiar agresorul s-a dus şi a mărturisit crima la Poliţie. După câteva pahare de alcool, individul în vârstă de 51 de ani şi-a ucis cu sânge rece soţia, mama celor cinci copii, în faţa a doi dintre minori. Familia era cunoscută printre vecini ca fiind una în care certurile erau la ordinea zilei.

Motivul crimei ar fi gelozia bărbatului, însă chiar dacă certurile dintre cei doi erau frecvente, femeia nu a cerut niciodată ajutor.

"Facem precizarea că până în prezent, la Postul de Poliţie Topraisar, nu au existat sesizări cu privire la o eventuală stare de conflict între cei doi concubini, nici solicitări privind emiterea unui ordin de protecţie provizoriu", spune Olimpia Ceară, pdc IPJ Constanţa.

Individul a ajuns acum după gratii şi riscă ani grei de închisoare. De la începutul anului, cel puţin 32 de femei au fost ucise de actuali sau foşti parteneri. La începutul verii o gravidă a murit împuşcată de fostul iubit în cartierul Cosmopolis de lângă Bucureşti. Luna trecută, o femeie din Mureş a fost omorâtă şi incendiată de bărbatul de care se despărţise. Iar la începutul lui august, la Arad, o tânără mamă a fost ucisă de fostul iubit, după ce a târât-o cu mașina 2 kilometri, furios că nu vrea să se împace cu el. 

