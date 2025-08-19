O femeie filmată în timp ce aruncă trei pui de pisică în faţa unei farmacii veterinare din oraşul Găeşti, judeţul Dâmboviţa, a fost amendată cu 3.000 de lei. Poliţiştii s-au autosesizat după ce imagini cu ea au fost publicate de presa locală, au identificat-o şi au sancţionat-o.

- Femeie din Dâmboviţa, filmată în timp ce abandonează mai mulţi pui de pisică. Ce amendă a primit - cronicagaestiului.ro

În imaginile publicate de cronica-gaestiului.ro şi surprinse de o cameră de supraveghere se vede o femeie care are într-o ladă mai mulţi pui de pisică pe care, potrivit sursei citate, îi abandonează în faţa unei farmacii veterinare. Imaginile au fost surprinse în 12 august, la ora 6:30.

După apariţia acestora în spaţiul public, Poliţia s-a autosesizat. "La data de 18 august a.c., poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la data de 12 august a.c., o femeie, în timp ce s-ar fi aflat în oraşul Găeşti, ar fi abandonat mai mulţi pui de pisică, în faţa unei farmacii veterinare. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au identificat persoana în cauză ca fiind o femeie de 53 de ani, din oraşul Găeşti. Aceasta a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 3.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor", anunţă, marţi, oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Cunoaşteţi cupluri care şi-au amânat nunta din lipsă de bani? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰