O femeie din Maramureş a murit împuşcată din greşeală în timpul unei partide de vânătoare. Chiar soţul ei le arătase vânătorilor încotro să tragă. Unul dintre ei a confundat-o, însă, cu o sălbăticiune şi a apăsat pe trăgaci fără să mai verifice ţinta.

"Ei au tras de acolo. Ea a căzut aici", spune o persoană.

Femeia în vârstă de 45 de ani a fost găsită fără viață la 200 de metri de casa ei din Poienile de sub Munte. Se ducea să îl ajute pe soţul ei să scoată maşina din noroi. Un glonț tras de la mică distanţă a lovit-o în spate.

Vânătorii ar fi observat doi mistreți în această zonă și au tras după ei de la distanță, dar nu i-au nimerit și au plecat. Se presupune că acela a fost momentul în care femeia a fost împușcată în spate.

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Fiul ei a auzit împușcătura, dar nu s-a gândit la ceva rău

Când a văzut, însă, că mama lui nu se mai întorcea acasă, a plecat să o caute şi a găsit-o căzută la pământ şi plină de sânge.

"M-a sunat: "haide sus, că a omorât-o pe mama!" dar cine a omorât-o, nu am înţeles că a început să plângă. Repede am luat jeep-ul şi ea a fost aici", spune un bărbat.

Când au auzit larma, vânătorii s-au întors, abia atunci şi-au dat seama că unul dintre gloanţele lor a ucis un om.

"A fost o partidă de vânătoare organizată legal. Vânătorii deţinători de arme deţin toate documentele legale, nu au consumat alcool", spune Florin Tăut, președintele asociației de vânătoare.

Armele de vânătoare pot provoca răni mortale şi de la un kilometru distanţă

De aceea, vânătorii trebuie instruiți, autorizați și obligați să verifice zona înainte de a trage.

"Nu ai voie să execuţi foc de armă decât asupra vânatului bine identificat şi precizez, foarte bine identificat şi înscris în autorizaţia de vânătoare, pentru a evita orice pericol", explică Vasile Sălătioan, vânător.

Vânătorul care a omorât-o pe femeie ar putea fi condamnat şapte ani la închisoare. Anul trecut, un bărbat a murit împușcat în Satu Mare, după ce o armă s-ar fi descărcat accidental. Iar anul acesta, încă doi oameni au fost răniți la vânătoare.