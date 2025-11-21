Antena Meniu Search
Video Femeie lovită de o maşină şi aruncată sub roţile unui TIR în Mehedinţi. A fost târâtă 500 de metri

Accident înfiorător vineri dimineaţă pe centura ocolitoare a oraşului Drobeta Turnu Severin. O femeie, care traversa strada, a fost lovită în plin de un autoturism şi aruncată într-un TIR, care a târât-o 500 de metri.

de Alin Ghiciulescu

la 21.11.2025 , 13:59

Impactul violent a fost fatal pentru pieton. Şoferul autotrenului a dispărut de la locul accidentului.

Şoferul TIR-ului a fugit de la locul accidentului 

Polițiştii fac cercetări la fața locului și îl caută șoferul autotrenului. A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. Autoturismul implicat se afla la 200 de metri de locul evenimentului.

Articolul continuă după reclamă

Din primele informaţii, femeia a încercat să treacă strada, când a fost lovită violent de o maşină. A fost aruncată pe contrasens şi luată în plin de un TIR, care a târât-o 500 de metri. Acolo a fost găsită de echipajul SMURD, solicitat să intervină la faţa locului. Din păcate, pentru femeie nu s-a mai putut face nimic.

 

