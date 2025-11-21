Video Momentul când o şoferiţă se izbeşte violent de un TIR în Mehedinţi. Era în maşină cu cei 2 copii
Accident grav pe DN6 între Severin şi Orşova, unde o femei cu doi copii la bord a intrat pe constrasens şi s-a izbit violent de un TIR. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere.
În imagini se vede cum şoferiţa intră pe sensul opus, depăşeşte o dubă apoi se izbeşte de vehiculul care circula regulamentar. Impactul a fost extrem de violent.
Autotrenul s-a făcut praf, iar maşina femeii a fost proiectată într-un parapet. Şoferiţa şi cei doi copii au fost găsiţi de medici cu mai multe răni aşa că au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri.
