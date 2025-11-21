Accident grav pe DN6 între Severin şi Orşova, unde o femei cu doi copii la bord a intrat pe constrasens şi s-a izbit violent de un TIR. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere.

În imagini se vede cum şoferiţa intră pe sensul opus, depăşeşte o dubă apoi se izbeşte de vehiculul care circula regulamentar. Impactul a fost extrem de violent.

Autotrenul s-a făcut praf, iar maşina femeii a fost proiectată într-un parapet. Şoferiţa şi cei doi copii au fost găsiţi de medici cu mai multe răni aşa că au fost transportaţi la spital pentru îngrijiri.

Articolul continuă după reclamă

Alin Ghiciulescu Like

Întrebarea zilei Vă organizaţi vacanţele în străinătate singuri sau cu ajutorul unei agenţii? Singuri Agenţii

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰