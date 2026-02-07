Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Femeie spulberată de o mașină, pe un drum din Constanța

O femeie de 70 de ani a murit, sâmbătă dimineața, lovită de o mașină pe Șoseaua Mangaliei, în localitatea Albești, județul Constanța.

de Redactia Observator

la 07.02.2026 , 07:43
Femeie spulberată de o mașină, pe un drum din Constanța - Shutterstock

Femeia, pieton, a fost lovită de o mașină în Albești, pe Soseaua Mangaliei, zona Avicola. Au intervenit mai multe autospeciale ale ISU Constanța.

Din păcate, femeia, în vârstă de aproximativ 70 ani, a fost declarată decedată de echipajul SAJ.

Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cum s-a produs accidentul.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident constanta
Înapoi la Homepage
Proiectul uriaş, de 100 de milioane de euro, pe care Ion Ţiriac îl începe în România: “Nu ne dorim profit”
Proiectul uriaş, de 100 de milioane de euro, pe care Ion Ţiriac îl începe în România: &#8220;Nu ne dorim profit&#8221;
Ce rentă viageră are Marius Urzică. Banii pe care marele campion îi primește lunar de la stat, pentru performanțele în gimnastică
Ce rentă viageră are Marius Urzică. Banii pe care marele campion îi primește lunar de la stat, pentru performanțele în gimnastică
Ce a găsit o tânără într-o baie din satul olimpic? Obiectul banal care a uimit-o, mulți români știu de el
Ce a găsit o tânără într-o baie din satul olimpic? Obiectul banal care a uimit-o, mulți români știu de el
O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas impresionată de ce a găsit
O femeie a cumpărat cu 3 lei un portofel dintr-un second hand. L-a deschis când a ajuns acasă și a rămas impresionată de ce a găsit
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Imagini sfâșietoare de la mormântul Denisei Răducu. Au trecut 9 ani de la moartea cântăreței
Comentarii


Întrebarea zilei
Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri?
Observator » Evenimente » Femeie spulberată de o mașină, pe un drum din Constanța