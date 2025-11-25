Video Femeie spulberată de un taximetrist pe trecerea de pietoni, în Vaslui
Accident cumplit, în plină zi, pe o trecere de pietoni din Vaslui. O femeie de 50 de ani, aflată în timpul serviciului, a fost spulberată de un taxi chiar pe mijlocul zebrei.
Şoferul a încercat să frâneze în ultimul moment, însă a fost prea târziu. În urma impactului, victimă a rămas inconştientă.
A fost stabilizată, la scurt timp de medicii sosiţi la faţa locului şi transportată la spital.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰