Accident cumplit, în plină zi, pe o trecere de pietoni din Vaslui. O femeie de 50 de ani, aflată în timpul serviciului, a fost spulberată de un taxi chiar pe mijlocul zebrei.

Şoferul a încercat să frâneze în ultimul moment, însă a fost prea târziu. În urma impactului, victimă a rămas inconştientă.

A fost stabilizată, la scurt timp de medicii sosiţi la faţa locului şi transportată la spital.

