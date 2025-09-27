Poluare uriaşă în Timiş. De aproape două luni, în mai multe localităţi, din pământ iese fum fără foc. Localnicii spun că aerul e sufocant şi îi îmbolnăveşte. Autorităţile nu ştiu momentan cu ce ce confruntă şi de la ce se ridică norii toxici din subteran. Echipa Observator a fost pe teren și a surprins imagini cu acest fenomen neobişnuit.

În localitatea Parţa din Timiş, pământul fumegă fără oprire, iar vântul poartă mirosul şi norul gros spre comunele din jur.

"În televiziune, poate cel mai greu este să descrii mirosul. Aici, avem un miros de fum greu, înţepător, înnecăcios, care ne-a intrat deja în haine şi efectiv te deranjează. Şi închipuiţi-vă că aşa este toată zona de mai bine de o lună. Câmpul fumegă, nu se văd flăcări, dar este acest fum constant care iese la suprafaţă, pentru că incendiul este undeva în subteran, la o adâncime de un metru şi jumătate spun autorităţile", a transmis Iulia Pop, reporter Observator.

Localnicii nu mai au pace. Au cenuşă în casă, iar problemele de sănătate li s-au agravat. Au sesizat Primăria şi au semnat petiţii în care acuză că aerul e toxic.

Articolul continuă după reclamă

"Eu sunt cu probleme de hipertensiune şi astm alergic, mi s-a agravat starea de astm, respiraţia e usturătoare în plămâni, gâfâieli, oboseală cronică şi, bineînţeles, tensiunea cu greu o ţin sub control", a spus un locuitor al comunei Parţa.

Primul focar a apărut la începutul lunii august. A fost stins, însă în nici două săptămâni a apărut o problemă similară la canalul colector, la doi kilometri distanţă. Iar de atunci, incendiul se tot extinde în subteran.

Autorităţile locale au fost depăşite, aşa că au cerut sprijinul celor de la ISU Timiş.

"Echipajele de intervenţie au desfăşurat operaţiuni de excavare a solului, urmate de inundarea acestuia, în vederea lichidării complete a focarelor ascunse", a transmis Zoriţa Mirkov, ISU Timiş.

"Mai mult de 100-150 de metri liniari de canal nu reuşeau să stingă într-o zi, pentru că ISU a intervenit cu 2 schimburi. Iar surprizele erau că a doua zi dimineaţă, porţiunile din cele stinse încă fumegau", a spus Daniel Drăgan, primarul comunei Parţa.

"Situaţia incendiului de pe canalul din Parţa administrat de ANIF este o consecinţă directă a lipsei lucrărilor de întreţinere şi de curăţare a vegetaţiei crescute abundent şi a depunerilor organice care nu au mai fost curăţate de peste 20 de ani", a declarat Luci Muşuroi, Garda de Mediu Timiş.

Localnicii spun că în urmă cu două decenii în aceste canale s-ar fi aruncat mizeria de la fermele de porci, care acum funcţionează ca un combustibil.

Reporer: Ce ştii tu că este dedesubt?

Localnic: "Bălegarul de la fostul COMTIM, care a fost aruncat acum 20 de ani. Nu ştiu eu, ştie toată lumea."

Specialiştii au luat probe din sol pentru a afla ce întreţine arderea.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

