"O suprafață de teren care nu este irigată și nu este cultivată de câțiva ani buni de zile, unde cresc ierburi sălbatice și arbori răzleți", explicat Claudiu Arsenie, primar Sadova.

Așa arată în prezent o parte semnificativă a terenurilor agricole din Oltenia. Seceta și temperaturile tot mai ridicate au dus la fenomenul numit deșertificare. Iar zona dintre Craiova, Calafat și Corabia poartă acum și denumirea de Sahara Olteniei.

Mii de hectare de teren agricol din Oltenia sunt afectate de fenomenul deșertificării. Numai în județul Dolj peste 20% din suprafață este deja afectată, iar dacă nu intervenim urgent, sudul României riscă să piardă lupta.

"Pe prima terasă a Jiului, o zonă nisipoasă, de nisipuri mișcătoare, o zonă care nu este chiar atât de vitregă agriculturii, și în special pomicultura sau viticultura. Pe cea de-a doua terasă a Jiului, avem o imagine panoramică asupra acestor suprafețe sortite pentru deșertificare", a mai spus primarul din Sadova.

Fenomenul a început să ia amploare în 2009, când sistemul de irigații care deservea zona a devenit nefuncțional.

Ce culturi sunt compromise şi cu ce pot fi înlocuite

"De la un an la altul se degradează. Agricultorii nu vin să investească în aceste suprafețe de teren din cauza lipsei de apă. În acest sol avem o cultură de cartofi, înființată în primăvara acestui an. Din lipsa apei, am încercat să irigăm dar este foarte adâncă pânza freatică. Nu s-au dezvoltat cartofii", a mai transmis Claudiu Arsenie.

"Este foarte greu datorită lipsei apei, este dificil. Mai mult iarba prinde rădăcini fiind terenurile neirigate, buruienile. S-a deșertificat. Pur și simplu s-a deșertificat", a precizat şi Marius Guran, agricultor.

"Cultura porumbului dispare. Floarea soarelui care este mult mai rezistentă decât porumbul este și ea în prag de a fi distrusă", a avertizat Nanu Ștefan, director adjunct al Stațiunii de Cercetare Dăbuleni.

Specialiștii recomandă agricultorilor să se reorienteze. De pildă, culturile de piersici și caiși care erau cândva mândria Olteniei, acum ar putea fi înlocuite cu plantații de curmali.

O altă variantă ar fi împădurirea zonelor. Până acum, la nivelul județului Dolj 530 de hectare de păduri au fost deja efectuate, iar alte 230 de hectare sunt în lucru.

