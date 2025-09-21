Gusturile copilăriei au invadat Capitala! Plăcinte cu brânză, mere şi dovleac sau poale-n brâu, toate au umplut Parcul Izvor de mirosuri ademenitoare. Trecătorii nu au putut rezista şi s-au înfruptat din bunătăţi. Festivalul a bătut şi un record culinar. Bucătarii au pregătit o alivancă uriaşă, de 20 de metri.

Sute de oameni au fost ademeniţi de miresme îmbietoare în parcul Izvor. Au avut de unde alege după pofta inimii.

În mijlocul festivalului, o plăcintă moldovenească uriaşă a atras toate privirile.

"Avem în jur de 1.000 de plăcinte care formează plăcinta cea mare cu brânză dulce şi stafide. A durat cam o zi jumate, foarte multă muncă" a explicat un comerciant.

Prăjitura copilăriei lui Creangă, una dintre cele mai degustate plăcinte

Prăjitura copilăriei lui Creangă, alivanca a fost una dintre cele mai degustate.

"Cea mai veche reţetă moldovenească, alivanca, este pomenită în aminitirile lui Ion Creangă. Es conţine ouă, lapte, smântână, mălai şi se poate face în mai multe sortimente" a explicat un comerciant.

Bunătăţile costă între 9 şi 15 lei/100 de grame.

"Am adus plăcinte cu mere, plăcintă cu dovleac, că e sezonul, avem şi cu brîânză sărată, cu carne, cu vişine, toate sortimentele. Reţetele mai de la părinţi avem, mai vechi" a spus producătorul Lili Dezgige.

"Sunt făcut în casă, cu produse naturale. Dolveacul este căutat în perioada această, este cel mai mâncat" a spus Ana, un alt comerciant.

Vizitatorii şi-au potolit setea cu must proaspăt stors

Lângă plăcinte, mustul proaspăt stors a mers perfect. Un litru costă 15 lei, iar un pahar 10 lei.

"Suntem din Vrancea, am venit cu strugurii de acasă, de la noi, suntem producători. Am venit cu treo soiuri, îi stoarcem la faţa locului. Avem cele mai cerute soiuri: căpşunica, hamburg şi otonel" a spus comerciantul Cozbarzu Adriana.

Festinul continuă şi astăzi în parcul Izvor, iar intrarea este liberă.

