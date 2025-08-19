Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Fetiţă de 9 ani găsită inconştientă la Bâlea Lac, salvată cu ajutorul elicopterului SMURD

O fetiţă de 9 ani din judeţul Bacău a fost găsită în stare gravă la Bâlea Lac. Salvamontiştii sibieni au intervenit de urgenţă şi i-au acordat primul ajutor. Un elicopter SMURD a transportat-o pe copilă la spital.

Fetiţă de 9 ani găsită inconştientă la Bâlea Lac, salvată cu ajutorul elicopterului SMURD

Salvamontiştii sibieni au intervenit de urgenţă pentru acordarea primului ajutor unei fetiţe de 9 ani, din judeţul Bacău, găsită inconştientă şi cu traumatism cranio-cerebral, în zona Bâlea Lac, potrivit publicaţiei Turnul Sfatului, care îl citează pe Dan Popescu, şeful Salvamont Sibiu.

Copila a suferit un traumatism prin cadere, în timp ce se juca în zona lacului. Fata ar fi alunecat şi a căzut. Incidentul a fost anunţat prin apel la 112.

La faţa locului a fost solicitat elicopterul SMURD Mureş, care a preluat victima pentru transport rapid către o unitate spitalicească. În sprijinul acţiunii au intervenit şi echipajul SMURD Argeş, precum şi colegii salvamontişti din Argeş. 

Articolul continuă după reclamă
balea inconstienta fetita elicopter salvamont
Înapoi la Homepage
David Popovici, achiziţie neaşteptată după scandalul maşinii de lux pe care şi-a cumpărat-o
David Popovici, achiziţie neaşteptată după scandalul maşinii de lux pe care şi-a cumpărat-o
Ella și Teo au petrecut noaptea împreună la Insula Iubirii și au uitat de camerele de filmat! Ce s-a întâmplat
Ella și Teo au petrecut noaptea împreună la Insula Iubirii și au uitat de camerele de filmat! Ce s-a întâmplat
În timp ce Zelenski negocia pacea la Casa Albă, ucrainenii se împotmoleau la București. Cum a fost blocat procesul de 5 miliarde de dolari împotriva Federației Ruse
În timp ce Zelenski negocia pacea la Casa Albă, ucrainenii se împotmoleau la București. Cum a fost blocat procesul de 5 miliarde de dolari împotriva Federației Ruse
Comentarii


Întrebarea zilei
Cunoaşteţi cupluri care şi-au amânat nunta din lipsă de bani?
Observator » Evenimente » Fetiţă de 9 ani găsită inconştientă la Bâlea Lac, salvată cu ajutorul elicopterului SMURD