O fetiţă de 9 ani din judeţul Bacău a fost găsită în stare gravă la Bâlea Lac. Salvamontiştii sibieni au intervenit de urgenţă şi i-au acordat primul ajutor. Un elicopter SMURD a transportat-o pe copilă la spital.

Fetiţă de 9 ani găsită inconştientă la Bâlea Lac, salvată cu ajutorul elicopterului SMURD

Salvamontiştii sibieni au intervenit de urgenţă pentru acordarea primului ajutor unei fetiţe de 9 ani, din judeţul Bacău, găsită inconştientă şi cu traumatism cranio-cerebral, în zona Bâlea Lac, potrivit publicaţiei Turnul Sfatului, care îl citează pe Dan Popescu, şeful Salvamont Sibiu.

Copila a suferit un traumatism prin cadere, în timp ce se juca în zona lacului. Fata ar fi alunecat şi a căzut. Incidentul a fost anunţat prin apel la 112.

La faţa locului a fost solicitat elicopterul SMURD Mureş, care a preluat victima pentru transport rapid către o unitate spitalicească. În sprijinul acţiunii au intervenit şi echipajul SMURD Argeş, precum şi colegii salvamontişti din Argeş.

