"Am făcut aşa pe mânuţe, i-am dat aşa pe păr. După aceea am pus apă şi am spălat-o. După aceea, mi-a spus fata Mami, îmi e rău. A fost gata şi am chemat salvarea. A căzut în braţele mele". Este mărturia unei mame care şi-a băgat fiica în comă. Femeia de 35 de ani a spălat-o cu o soluţie pentru deparazitarea animalelor ca să o scape de păduchi. Câteva minute mai târziu, fetiţa de 11 ani a leşinat. A urmat o luptă contra cronometru a medicilor.

"Fetiţa a fost preluată în stare de inconştienţă. Când a ajuns la spital a făcut stop cardiorespirator. Au fost aplicate manegre de resuscitare. A fost intubată şi a fost solicitat elicopterul pentru a fi transferată în serviciu ATI al spitalului de pediatrie din Tg. Mureş", spune Dan Crainic, director medical Spitalul de Urgenţă Alba Iulia .

Zece minute s-au străduit medicii s-o readucă pe Roxana înapoi la viaţă. Acum, toată comunitatea se roagă pentru supravieţuirea fetei. Oamenii sunt în stare de şoc. Mulţi nu ştiau că soluţiile care sunt recomandate pentru deparazitarea animalelor pot ucide în câteva secunde un om.

"Nu a făcut ceva intenţionat ca să îşi omoare copilul. Fata s-a jucat cu cineva şi a primit păduchi. A vrut să o scape. A dat-o cu o soluţie, dar poate ea, săraca, nu a ştiut ce este", spune o vecină.

Anda, mama fetei: Eu am dat-o pe fată pe păr cu soluţia de aia să nu mai aibă că s-a jucat cu copiii. Zicea că conţine şi petrol ca să îi crească părul. Ca orice mamă, am vrut să îmi scap copilul.

Reporter: De unde aveţi soluţia aia?

Anda, mama fetei: De la veterinar.

Copila este în stare foarte gravă

"Este intubată şi ventilată mecanic. Momentan, este stabilă termodinamic. Prognosticul medicilor este unul rezervat", spune Mariana Negoiță, purtător de cuvânt spitalul clinic județean de urgență Târgu Mureș

Intoxicaţia cu substanţe pentru uz veterinar este deja un fenomen îngrijorător în multe sate din România.

"Se absorb foarte rapid prin tegumente şi ajung în circulaţie. Substanţa respectivă produce hipersecreţii, dificultăţi respiratorii, care duc la stop respirator şi, implicit, cardiac", spune Dan Crainic, director medical Spitalul de Urgenţă Alba Iulia .

"Recipientul în care s-a aflat acea substanţă a fost ridicat de poliţişti şi va fi supus unei analize în cadrul dosarului penal. Poliţiştii efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă", spune Andreea Alexia, purtător de cuvânt IPJ Alba.

Anual, zeci de copii ajung la spital în comă după ce membrii familiei îi spală cu soluţie pentru deparazitarea animalelor. În urmă cu patru ani, trei fraţi dintr-un sat din Braşov au murit după ce mama lor i-a spălat cu o soluție împotriva râiei la animale. Aceeaşi soartă a avut-o şi o fetiţă de 3 ani din Sălaj, care anul trecut a murit după ce afost îmbăiată cu o soluţie asemănătoare.

