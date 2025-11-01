O fetiţă de numai doi ani se zbate între viaţă şi moarte după ce a căzut de la etajul 2 al blocului în care locuia! Mama a declarat poliţiştilor că era în altă cameră, dar tot ea ar fi îndemnat martorii să nu sune la 112 după incident. Poliţiştii au deschis o anchetă pentru a afla ce s-a întâmplat.

Incidentul a avut loc în plină zi, în cartierul Inel 2, din Constanţa. Copilul a căzut de la aproape 10 metri înălţime. S-a prăbuşit în faţa unor fetiţe de 10 şi 12 ani ce se plimbau în spatele blocului. Copilele nu s-au pierdut cu firea: au sunat imediat la 112.

"A venit mama ei, a ridicat-o şi i-a spus să nu cheme ambulanţa. Tatăl nu era acasă", a povestit o martoră.

"Am văzut-o cu copilul în braţe, stătea aşa fetiţa, cea mică, dar nu am întrebat nimic. Asta a fost o neglijenţă!", a adăugat o altă persoană.

Articolul continuă după reclamă

Fetița s-ar fi urcat pe un scaun ca să ajungă la geam

Copilul a fost preluat de medici în stare gravă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Mama a fost audiată de poliţişti şi a spus că era în altă cameră în momentul incidentului, iar soţul ei la muncă. Fetiţa de doi ani s-ar fi urcat pe un scaun ca să ajungă la geam.

Cei doi se mutaseră recent în chirie, în cartier. Vecinii susţin că nu era seară fără scandal în locuinţa lor.

Medicii, rezervați în privința șanselor de supraviețuire

"Eu stau perete în perete cu ei, se auzeau bubuituri. Cred că o şi bătea", a spus o vecină.

Medicii sunt rezervaţi în privinţa şanselor de supravieţuire ale copilei, părinţii ar putea fi acuzaţi de ucidere din culpă.

Dacă fetiţa de 2 ani va scăpa cu viaţă, familia ei va fi supusă şi unei anchete a protecţiei copilului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰