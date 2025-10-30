Fetiță de nici 2 ani găsită pe marginea străzii, desculță, în Bacău. Un șofer a sunat imediat la 112

Neglijența se putea încheia tragic pentru o familie din comuna Mărgineni, județul Bacău. O fetiță de nici 2 anișori a fost găsită, desculță, pe marginea drumului, fără ca vreun adult să fie prin preajmă. Un șofer a observat-o și a sunat imediat la 112.

La fața locului au ajuns imediat polițiștii din cadrul Compartimentului de Ordine Publică Bacău, care au găsit-o pe micuță jucându-se pe marginea străzii. Pentru că nu știau unde locuiește, oamenii legii au luat-o în brațe și au început să îi caute părinții la casele din apropiere.

La doar 300 de metri au descoperit locuința copilei. Părinții au recunoscut că se ocupau cu treburile gospodărești și nu și-au dat seama când a ieșit din curte. Din fericire, fetița nu a fost rănită.

Ce spune poliția

La data de 29 octombrie a.c, un șofer a sesizat prin SNUAU 112 că a observat în trafic, în comuna Mărgineni, un copil minor, nesupravegheat, care se juca pe marginea părții carosabile. Polițiștii Compartimentului de Ordine Publică Bacău au găsit pe marginea drumului o fetiță de un an și opt luni, care nu era însoțită de niciun adult.

Întrucât nu era posibilă stabilirea identității și identificarea domiciliului, iar fetița era desculță, polițiștii au luat-o în brațe și au efectuat verificări în zonă. La aproximativ 300 de metri au găsit locuința minorei.

Persoana care avea în grijă fetița le-a explicat polițiștilor că desfășura activități gospodărești și nu ar fi observat că aceasta a plecat din curte. Minora a fost reintegrată în familie. Polițiștii atrag atenția asupra pericolelor la care pot fi supuși copiii în astfel de situații. Nu lăsați minorii nesupravegheați!

