FIFA face echipă cu YouTube pentru transmiterea meciurilor de la Cupa Mondială 2026. Ce partide se văd

FIFA a anunţat marţi semnarea unui acord prin care YouTube devine "platforma preferată" pentru Cupa Mondială de fotbal din această vară, informează Reuters.

FIFA face echipă cu Youtube pentru transmiterea meciurilor de la Cupa Mondială 2026 - Profimedia

Acordul permite partenerilor deţinători de drepturi de difuzare să transmită primele 10 minute ale fiecărui meci pe canalele lor de YouTube.

Obiectivul este de a crea un fel de eşantion prin intermediul căruia fanii mai tineri care utilizează YouTube să fie încurajaţi să treacă apoi la canale tradiţionale, cum ar fi televiziunea de reţea, pentru a urmări restul acţiunii.

Partenerii de difuzare vor putea, de asemenea, să transmită un anumit număr de meciuri complete de 90 de minute pe canalele lor de YouTube.

Ediţia Cupei Mondiale din 2026 este prima din istorie la care vor participa 48 de echipe

Prima Cupă Mondială de fotbal din istorie cu 48 de selecţionate participante se va disputa în perioada 11 iunie-19 iulie 2026 în Statele Unite, Mexic şi Canada.

Totodată, partenerii media vor avea permisiunea de a publica pe canalele lor momente importante, imagini din culise, scurtmetraje şi conţinut video la cerere.

"Pe măsură ce atenţia lumii se îndreaptă către acţiunea din Canada, Mexic şi Statele Unite, această colaborare cu YouTube ne consolidează ambiţia de a maximiza impactul turneului în peisajul media în continuă evoluţie, oferind fanilor de pretutindeni acces facil la o imagine captivantă a celui mai mare eveniment sportiv din istorie", a declarat secretarul general al FIFA, Mattias Grafstrom.

