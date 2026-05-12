Scandal după scandal la Societatea de Transport Bucureşti, cu buget dublu faţă de bugetul oraşului Braşov. În timp ce primarul general vrea să concedieze 800 de angajaţi ca să facă economie, la STB plouă cu mii de concedii medicale. Primarul îi acuză că abuzează de ele, în timp ce călătorii se plâng că aşteaptă prea mult în staţii autobuzele şi tramvaiale.

În primele patru luni ale anului, la STB au fost înregistrate peste 4.700 de concedii medicale. Adică în fiecare zi au lipsit cel puţin 40 de angajaţi, în medie.

"O sută, poate mai mult". "Ştim problema dar nu vrem să comentăm mai departe", spun oamenii.

În locul şoferilor sau vatmanilor în concediu medical sunt chemaţi de acasă colegi de-ai lor, plătiţi dublu. Nu mereu acestea situaţii ar fi justificate, crede primarul Bucureştiului.

Articolul continuă după reclamă

"La noi la depou la garaj suntem în deficit de şoferi de troleibuze. Ne cheamă din liber că nu au şoferi", spune un şofer.

Mii de concedii medicale, în plină reorganizare

"Mai mult de atât sunt şi alte lucruri care nu sunt în regulă la STB. Dincolo de problema de management, Avem informaţii că se abuzează de concedii medicale şi rechemare din concediu medical pentru a se efectua anumite ore suplimentare care sunt mai scumpe. Am cerut managementului STB să-şi facă treaba", a declarat Ciprian Ciucu - primarul general al Capitalei.

Angajaţii STB se apără - mulţi ar avea problemele grave de sănătate după ce au condus ani de zile

"Sunt care sunt bolnavi cu totul. Adică boli profesionale, coloană. Acum că avem Imperio dar până acum aveam căruţe. Sunt care săracii sunt bolnavi, sunt terminaţi. Unii au dosare de boală, unii n-au", spune un angajat.

Scandalul abuzului de concedii medicale apare în plină reorganizare pentru reducerea cheltuielilor.

Pentru peste 4.500 de angajaţi ai societăţii de transport Bucureşti, săptămâna de lucru a fost redusă de la 5 la 4 zile lucrătoare. O măsură ce va reduce cheltuielile cu pana la peste 7 milioane de lei pe lună. În plus, 5 din 10 posturi de conducere şi 30% din posturile de directori au fost deja desfiinţate. O altă modificare ce va avea un impact bugetar pozitiv de 400.000 lei pe lună.

Pe lângă aceste măsuri, 800 de angajaţi ar urma să fie concediaţi, iar asta va reduce cheltuielile STB cu 8 milioane de lei lunar. Şoferii sunt, însă, sceptici.

Societatea de Transport Bucureşti are datorii de peste un miliard şi jumătate de lei şi plângeri frecvente din partea călătorilor nemulţumiţi punctualitatea şi curăţenia mijloacelor de transport în comun.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰