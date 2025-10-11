Anchetă complicată la Giurgiu! Un adolescent de 17 ani a murit azi-noapte după ce a intrat cu motocicleta într-o maşină de poliţie care i-a tăiat calea. Agentul de la volan era în misiune, dar cu toate acestea este cercetat acum. Superiorii lui vor să afle dacă putea evita tragedia. Elevul care şi-a pierdut viaţa avea permis doar de un an. Motocicletele erau marea lui pasiune, iar cei care îl cunosc spun că era mereu prudent.

"De când a luat carnetul de motor era foarte fericit. A fost pe Transfăgărăşan şi a venit înapoi acasă cu bine şi chiar aici, în cartierul lui, s-a întâmplat nenorocirea", a declarat o colegă de clasă.

Tragedia a avut loc la ora 3 noaptea, când străzile din Giurgiu erau pustii. Maşina Poliţiei gonea în sprijinul unor colegi care ceruseră întăriri pentru a opri un scandal. Pe drum, s-a intersectat cu motocicleta lui Eduard.

Maşina de poliţie venea din acea direcţie şi avea semnalele luminoase şi acustice pornite, susţin poliţiştii. Conform legii, avea prioritate, însă poliţistul trebuia să se asigure că traversează intersecţia în siguranţă. Agentul nu ar fi făcut acest lucru, aşa că motociclistul, care venea din dreapta a lovit autospeciala în plin.

Adolescentul s-a stins la scurt timp după ce ambulanţa l-a dus la spital. Agentul de la volanul maşinii de poliţie este anchetat acum pentru moartea lui. "Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă", a transmis Ramona Stan, IPJ Giurgiu.

Ancheta se anunţă delicată

Codul Rutier obligă şoferii să acorde prioritate maşinilor de la serviciile de urgenţă - Ambulanţă, Pompieri, Poliţie - dacă circulă cu girofarul şi sirena pornite. În acelaşi timp, conducătorii acestora trebuie să se asigure că nu provoacă accidente.

Dan Jianu, fostul şef al Poliţiei Rutiere, crede că investigaţia va fi complicată. "Când eşti motociclist şi când ai o cască pe cap este foarte greu să auzi semnalele sonore. Cele luminoase le vezi când se apropie de tine, ceea ce bănuiesc că a fost prea târziu", a explicat fostul şef al Poliţiei Rutiere.

Eduard era elev în clasa a 12-a, iar mama lui, fostă procuroare, s-a înduplecat greu să îi cumpere motocicleta. Zeci de prieteni şi colegi de clasă au venit astăzi la locul tragediei cu flori şi lumânări. "E ciudat că nu mai e. Măcar mă bucur că a trăit fericit. Eu nu l-am văzut pe el niciodată trist. Îi plăcea zi şi noapte să se plimbe cu motorul. Era pasiunea lui", au declarat colegii de clasă. "Voia, astăzi, să plece dimineaţă la munte cu mai mulţi băieţi. Din păcate s-a dus în altă parte", a spus şi mama unei colege.

Superiorii poliţistului implicat în accidentul în care a murit elevul de 17 ani vor decide dacă îl suspendă pe durata anchetei.

