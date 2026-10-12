Viteza a făcut trei victime județul Vâlcea, la Mihăeşti, pe DN 67. Două adolescente de 17 ani au murit după ce mașina în care se aflau s-a izbit frontal de o alta, într-o curbă. Șoferul, un tânăr de 25 de ani întors de curând din Marea Britanie, care a apăsat prea tare pedala de accelerație, a murit și el. Impactul a fost atât de violent încât doi dintre tineri au fost proiectați în afara mașinii. Specialiștii spun că unul din 3 accidente grave, produse de tineri, au drept cauză viteza prea mare.

Tragedia s-a produs cu jumătate de oră înainte de miezul nopții, în apropierea localității Mihăești. Mașina în care se aflau cei trei tineri gonea pe Drumul Național 67.

"S-au auzit roțile tare, apoi o bubuitură seacă și atât. Am crezut că e singura fată moartă din mașină, apoi am văzut-o pe fata asta întinsă aici și apoi după 5-10 minute schelălăia câinele și am văzut acolo la el șoferul", povestește un martor.

Cei trei tineri nu au avut nicio șansă. Șoferul a murit pe loc

Aceștia au fost transportați de urgență la spital. Bărbatul este stabil, soția sa este însă în stare gravă la terapie intensivă. Au fost recoltate și probe biologice, iar autopsia va arăta dacă tânărul șofer consumase droguri sau alcool. Polițiștii cred că de vină a fost în primul rând viteza.

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"Ești un șofer bun dacă te adaptezi la ce ai. Acum dacă mergi cu o viteză mult superioară virajelor pe care urmează să le întâlnești atunci ajungi într-o situație limită. Eu consider că e apanajul tinereții să mergi cu viteză, dar totul merge până acolo unde îți pui viața în pericol", explică instructorul de conducere defensivă Alex Filip.

"Întrucât vizibilitatea în condițiile meteo scade, este mult mai greu să reacționezi la timp în unele cazuri", explică George Stroie, instructor auto.

Una dintre fete ar fi împlinit 18 ani la finalul acestei săptămâni

Acum trei familii își plâng copiii. Una dintre fete ar fi împlinit 18 ani chiar la finalul acestei săptămâni. Pe amândouă le chema Roxana și erau eleve în clasa a unsprezecea la Colegiul Economic din Râmnicu Vâlcea.

Reporter: O cunoșteați?

Localnic: Da, păi venea la biserică, un copil cuminte, învăța și bine... unii spun că era și el liniștit cuminte.

România, țara cu cea mai mare rată a mortalității din accidente rutiere din UE

În România, unul din trei accidente produse de șoferii sub 30 de ani au drept cauză principală viteza excesivă. Rapoartele Poliției Române arată că atunci când sunt alături de prieteni, tinerii apasă mai tare pedala de accelerație, iar o mașină puternică predispune și ea la accidente. Tocmai de aceea, un proiect de lege prevede ca șoferii începători să nu mai poată urca la volanul bolizilor.

Cu mai puțin de o lună în urmă, o provocare văzută pe TikTok a dus la moartea a doi tineri de 18 și 19 ani în județul Prahova. Aceștia ar fi încercat să gonească pe șosea, noaptea, cu farurile le stinse, a povestit unicul supraviețuitor al accidentului, un adolescent de 15 ani.

"Am mers am mers și prietenul meu care a decedat primul a vrut să mă sperie pe mine și i-a spus lui să închidă luminile... curba...", relata singurul supraviețuitor.

Cursa lor s-a oprit însă într-un copac. Pasagerul din dreapta s-a stins pe loc. Șoferul, începător, a murit la spital.

România rămâne țara cu cea mai mare rată a mortalității din accidente rutiere din Uniunea Europeană. Numai în primele 6 luni ale anului 2026 au avut loc aproape 1700 de evenimente rutiere grave conform datelor Poliției Române.