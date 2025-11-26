Au trecut 24 de ore de la explozia care a zguduit oraşul Buftea, însă autorităţile nu au putut intra încă în clădire pentru că se poate prăbuşi în orice moment. O butelie defectă a provocat deflagraţia după ce proprietarul apartamentului ar fi intrat cu ţigara aprinsă în casă, susţin vecinii săi. Şase oameni au ajuns la spital în stare gravă, printre ei şi o fată de 14 ani. Zeci de locatari sunt pe drumuri acum.

Hoasul s-a instalat imediat după lăsarea întunericului. Aproape 100 de pompieri, medici şi poliţişti au fost trimişi la Buftea, unde explozia unei butelii intr un apartament de bloc a speriat tot oraşul.

"Este o arsură, gradul 2. Haideţi! Explozie! Mai este un domn. A fost în stop (n.r. cardio-respirator), l-am intubat", a declarat un medic de pe ambulanţă.

Filmul exploziei din Buftea

Proprietarul apartamentului în care a avut loc explozia a fost resuscitat aproape o oră şi salvat de medici. Alte cinci persoane, dintre care şi o fată de doar 14 ani, au suferit arsuri şi răni grave.

Victimele sunt duse cu ambulanţele către trei unităţi medicale din Capitală. În tot acest timp pompierii continuă operaţiunile de căutare-salvare.

"Eram în pat. M-a ridicat în sus din pat, m-a asaltat în sus, s-au zguduit geamurile, uşa, mi-a căzut televizorul jos. Când am coborât am găsit un vecin jos pe casa scării şi l-am ajutat să iasă afară, dar nu mai sufla. Cred că de la fum, s-a intoxicat", povesteşte un bărbat.

Locatarii au fugit disperaţi din casă doar cu ce au avut pe ei. "Mi-au căzut toate pietroaiele în cap, că am zis că a explodat de la gazele mele. Când am dat să intru din bucătărie în sufragerie, lângă prag era tavanul lăsat, frigiderul într-o parte, aragazul în altă parte, toate sunt dărâmate", spune o femeie.

"Explozia s-a produs într-un apartament de la parter. Au fost evacuate şi s-au autoevacuat 21 de persoane şi două animale", a declarat Ana Covașniuc, ISU BIF.

"Sunt apartamente şi apartamente. O parte din ele sunt racordate la gaz, o parte nu sunt racordate la gaz, probabil sunt pe butelii sau pe alte metode de încălzire convenţionale. Curent sau altceva", a declarat Alexandru Poroşanu, director adjunct al Institutului de Criminalistică al Poliţiei Române.

Locatarii blocului susţin că vecinul lor a intrat în apartament cu ţigara aprinsă, iar atunci s-a produs explozia. Autorităţile încă strâng probe. O gaură uriaşă, cât tot apartamentul, s-a format în peretele clădirii.

"Când a aprins lumina, a bubuit şi după a venit flacăra. S-a văzut clar, clar. Când am văzut că cade peretele mi s-au înmuiat... m-am speriat", a declarat Ana Toader, martoră.

Până când autoritățile vor stabili dacă este sau nu sigur, nimeni nu intră în bloc. Nici locatarii, nici măcar criminaliştii. Responsabili de aceasta expertiză sunt cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții, care urmează să înceapă verificările.

"Uşile de la bucătărie le-am găsit în parcare", a declarat Valentina Banu, locatară.

60 de persoane trăiesc în blocul care a sărit în aer. Mai multe familii au fost cazate în cămine sociale, restul stau la rude sau prieteni.

