Video Filmul tragediei de la Mănăstirea Bistriţa din Vâlcea. O măicuţă a murit, captivă în chilia în flăcări
Sărbătoarea Învierii s-a terminat în tragedie în zorii primei zile de Paşte, la frumoasa mănăstire Bistriţa, din Vâlcea. O măicuţă a murit în incendiul care a mistuit chiliile lăcaşului de cult. 800 de metri pătraţi de acoperiş s-au făcut scrum. Zeci de pompieri veniţi din trei judeţe s-au luptat cu flăcările toată dimineaţa şi au reuşit să salveze mănăstirea veche de jumătate de mileniu.
De-abia se crăpa de ziuă când la Costeşti, Vâlcea, s-a dat alarma. Acoperişul uneia dintre chiliile Mănăstirii Bistriţa ardea cu flăcări mari, iar focul s-a extins cu repeziciune la mare parte din construcţia care înconjoară, practic, biserica-monument.
"Incendiul se manifesta foarte violent. Izbucnise prin lucarne și prin spațiile libere, izbuciseră flăcările în exterior, el fiind acoperit cu tablă. Foarte, foarte mult fum datorită izolației clădirii", a declarat viceprimarul Costeşti, Crăcană Corneliu.
Aproape 100 de pompieri veniţi din 3 judeţe s-au luptat cu flăcările ore în şir.
"Am luat decizia de a suplimenta forţele cu colegi de la ISU Argeş şi ISU Gorj", a declarat Mihai Oprea, prefectul judeţului.
"Construcția de la chilie pe structură de lemn care s-a aprins foarte rapid și problema cea mare a fost accesul. Accesul s-a putut face într-adevăr pe două laturi, dar în interior n-am putut să intrăm decât cu o singură autospecială", a declarat Dan Pascaru, ISU Vâlcea.
Până în ultima clipă, oamenii au sperat că incendiul nu a făcut victime. Când salvatorii au luat chiliile la rând, după ce au reuşit să îmblânzească flăcările, au aflat, însă, că speranţa a fost deşartă. Printre dărâmăturile chiliei distruse de flăcări au găsit trupul unei femei, o măicuţă în vârstă de 57 de ani.
"Maica s-a dus să se schimbe, să vină la biserică să facă curat. Și ea a rămas, probabil, deja asfixiată de la fumul ăla. Au încercat oamenii să meargă sus să spargă uşa, dar nu au mai putut nici ei de fum", spune o măicuţă.
În urma incendiului, jumătate dintre chilii au ars şi acoperişurile lor s-au prăbuşit. Biserica a scăpat, însă, neatinsă de flăcări. Mănăstirea Bistriţa e una dintre cele mai vechi aşezări monahale din ţară: datează din secolul al XV-lea şi este monument de importanţă naţională.
"E încărcată cu multe punct de istorie. Aici a fost făcută și prima tiparniță, tiparniți de la Bistrița, locul în care s-a tipărit prima carte din țara românească", mai spune viceprimarul Costeşti, Crăcană Corneliu.
Tot aici odihnesc moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul, aduse de la Constantinopol în secolul al XVI-lea. Autoritățile încearcă acum să afle cauza incendiului.
