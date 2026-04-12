Un incendiu de proporții a izbucnit, duminică, la Mănăstirea Bistrița, unde pompierii militari intervin în aceste momente pentru stingerea flăcărilor. În urma incendiului, o măicuţă a decedat.

UPDATE: Incendiul a fost lichidat. "La faţa locului va rămâne o autospecială de stingere din cadrul Punctului de Lucru Buneşti, în supraveghere", potrivit ISU Vâlcea.

UPDATE: În urma verificărilor efectuate în zonele afectate de incendiu, a fost descoperită o persoană decedată. Ar fi vorba despre o măicuță care se afla într-o cameră din chilie.

Potrivit informațiilor transmise de ISU, focul se manifestă generalizat la nivelul acoperișului unei chilii, pe o suprafață de aproximativ 800 de metri pătrați. Există un risc major de propagare la întreaga construcție, estimată la circa 1.000 de metri pătrați, dar și la chiliile învecinate.

Din fericire, până la această oră nu au fost înregistrate victime.

Pentru gestionarea situației, autoritățile au mobilizat șase autospeciale de stingere de la ISU Vâlcea, trei de la ISU Gorj și una de la ISU Argeș. La intervenție participă și o autospecială pentru intervenții la înălțime, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și o ambulanță SAJ.

Echipajele operative acționează în continuare pentru localizarea și lichidarea incendiului, încercând să limiteze extinderea flăcărilor la restul construcțiilor.

Laura Ilioiu

