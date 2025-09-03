Trei tineri muncitori şi-au găsit sfârşitul marți după-amiază, pe autostrada A1 Sibiu-Deva, în zona localității Boița, după ce o cisternă i-a lovit în plin, în timp ce făceau marcaje rutiere pe prima bandă. Cei trei au sfârşit sub privirile şefului de echipă, care a scăpat pentru că se afla la aproximativ 20 de metri distanță de colegii lui.

Cei trei bărbaţi de 19, 20 şi 37 de ani, se aflau pe prima bandă a autostrăzii 1, pe sensul Boița - Sibiu. Era chiar ultima bucată pe care o mai aveau de marcat, înainte să-și termine programul și să plece acasă. Puseseră deja indicatoarele și limitatoarele de viteză, dar șoferul cisternei nu a ținut cont de restricții. A intrat cu viteză în zona de lucru și i-a spulberat. Impactul a fost devastator, iar cei trei muncitori au sfârșit pe loc.

Din primele informaţii, drumarii au murit sub privirile șefului de echipă, care a scăpat pentru că se afla la aproximativ 20 de metri distanță de colegii lui.

"A fost înaintea mea. Eu am semnalizat stânga. M-am tras în banda doi. El nu s-a mai tras în banda doi, direct din plin i-a luat", povesteşte un şofer.

Conform primelor cercetări, cisterna a lovit balizele care îngustau drumul, a acroșat mașina firmei care se ocupa de marcaj, a lovit autoutilitara care semnaliza că se desfășoară lucrări, apoi a lovit în plin muncitorii. "Din nefericire, trei persoane de sex masculin prezentau leziuni incompatibile cu viaţa, medicul declarând decesul acestora", a declarat Andreea Ştefan, purtător de cuvânt ISU Sibiu. Cei trei muncitori își câștigau pâinea lucrând pentru o firmă subcontractată, specializată în marcaje rutiere. Acum, anchetatorii încearcă să afle cu ce viteză circula șoferul și cum a fost posibil ca tragedia să se petreacă într-o zonă semnalizată. În urma tragediei, traficul a fost blocat zeci de minute. "Traficul pe sensul Vâlcea Sibiu a fost blocat total timp de aproximativ două ore şi 30 de minute, fiind deviat la kilometrul 225 al autostrăzii 1, zona Boiţa spre DN 7", a transmis Isabela Brad, purtător de cuvânt IPJ Sibiu.

Panică în Vaslui, după ce o cisternă încărcată GPL s-a răsturnat pe marginea drumului

Şi în judeţul Vaslui o altă cisternă înmatriculată în Republica Moldova, încărcată cu peste 19.000 de litri de GPL, s-a răsturnat. Mastodontul s-a prăbușit pe marginea drumului, iar în câteva clipe, o supapă a cedat şi întreaga zonă a fost invadată de gazul toxic. "La faţa locului acţionează Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţe, IPJ Vaslui, Garda de Mediu, Agenţia de Mediu şi, totodată, am solicitat intervenţia Jandarmeriei, care ne sprijină în vederea evacuării persoanelor pe distanţă de 500 de metri de la locul faptei", a declarat Ioan Cătălin Oloeriu, ISU Vaslui.

Zeci de oameni au fost evacuaţi de urgenţă. "O femeie de 92 de ani, imobilizată la pat, a fost transportată la compartimentul de Primiri Urgenţe Bârlad. Şoferul autocisternei a fost preluat de către echipajul de prim-ajutor SMURD, conştient şi cooperant şi transportat la o unitate medicală pentru îngrijiri şi tratament de specialitate​", a transmis Ionela Boghiță, ISU Vaslui.

Traficul a fost paralizat până când cisternă a fost ridicată cu ajutorul unei macarale.

