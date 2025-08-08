Dublă tragedie în județul Sibiu. Un tată de 43 de ani și fiul său de doar 9 ani au murit electrocutați, sub privirile terifiate ale celor dragi. În momentul tragediei, copilul se afla într-o piscină gonflabilă.

Băiatul se juca în piscina gonflabilă din curte, iar tatăl a vrut să facă o glumă şi să îşi arunce şi soţia în apă, lângă cel mic. A lovit piscina, iar apa a sărit pe o pompă conectată la un prelungitor.

Tată şi fiu au murit electrocutaţi în Sibiu

Într-o fracțiune de secundă, ambii au murit electrocutaţi.

Sursa foto: Arhivă / imagine ilustrativă

"Polițiștii au fost sesizați despre faptul că în localitatea Cârța, două persoane, un adult și un copil, s-ar fi electrocutat în timp ce se aflau într-o piscină. Din primele cercetări făcute de către polițiști a reieșit faptul că un bărbat de 43 de ani și un minor de 9 ani, cetățeni străini, s-ar fi aflat într-o piscină gonflabilă, iar din cauze care urmează a fi stabilite, s-ar fi electrocutat. La acest moment, celor două persoane li se aplică manevre de resuscitare", au transmis iniţial reprezentanţii IPJ Sibiu.

Din nefericire, cei doi nu au răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declaraţi decedaţi.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă şi încearcă să descopere cum s-a petrecut nenorocirea. Familia abia se întorsese duminică din străinătate.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei În ultimul an, ți-a fost greu să-ți cumperi lucruri de bază? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰