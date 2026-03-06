Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Și-a ucis fratele și i-a aruncat trupul în râu. Crimă descoperită după două luni la Brașov

Două luni a reuşit să scape de pedeapsă un braşovean care şi-a ucis fratele. I-a aruncat trupul într-un pârâu şi săptămâni la rând nimeni nu a bănuit nimic. Vecinii credeau că victima a plecat în Germania, să-şi viziteze fiul. Într-un final, un vecin urcat pe acoperişul casei a văzut ceva suspect în apa din spatele curţii şi a dat alarma.

de Claudiu Loghin

la 06.03.2026 , 08:30
Galerie (4)

Crima a avut loc în urmă cu două luni și jumătate, dar trupul neînsuflețit a fost descoperit abia săptămâna trecută. Victima şi agresorul locuiau împreună, iar vecinii povestesc că scandalurile se ţineau lanţ în gospodăria celor doi.

Potrivit anchetatorilor fapta s-a petrecut in curtea locuinței comune a celor doi frați, în data de 12 decembrie. Dupa ce și-a suprimat victima cu o bară metalică, bărbatul de 59 de ani a luat trupul și l-a transportat cu un cărucior de butelii în albia râului.

L-a ucis și i-a aruncat trupul în râu

Articolul continuă după reclamă

Apa pârâului Valea Prăpastiilor a purtat trupul neinsufleţit pe o distanţă de câteva sute de metri, până în locul în care a fost zărit de un localnic care făcea lucrări la acoperișul casei.

"A observat ceva în apă și a sunat la 112. Dânsul era în partea cealaltă și acolo a văzut. Pe aici a fost scos", spune un localnic.

48 de polițiști, doi scafandri și șase pompieri au participat la cercetări.

"Medicul legist a confirmat că este ipoteza atacului, cu lovire cu corp dur în zona capului. S-au observat anumite leziuni la nivelul capului și una dintre ipoteze a fost și aceea că moartea este violentă", a declarat Adrian Radu, prim-procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.

Vecinii spun că erau convinși că victima e plecată din țară.

"A venit la noi băiatul ăsta care este mort, a luat o jumătate de țuică, de atunci nu l-am mai văzut. Fiul l-a sunat de vreo trei luni și nu l-a mai găsit, nu a mai răspuns la telefon. Era mereu o altercație între ei. Cel mort era proprietarul, de fapt. Dintotdeauna a fost o familie: băutură, scandal, gălăgie", spune o femeie.

Procurorii l-au reținut pe agresor, judecătorii l-au arestat pentru omor.

Claudiu Loghin
Claudiu Loghin Like

Lucrez în presă din 1999. Din 2004, sunt în televiziune.

crima brasov frate
Înapoi la Homepage
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Fiul lui Ion Ţiriac s-a întors din Dubai, dar nu singur. Lângă cine a fost surprins în avion
Britney Spears a fost arestată! Care e motivul și ce au găsit polițiștii în mașina starului
Britney Spears a fost arestată! Care e motivul și ce au găsit polițiștii în mașina starului
Filmare incitantă cu cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Cum a apărut Alisha Lehmann
Filmare incitantă cu cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Cum a apărut Alisha Lehmann
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
Purtătorul de cuvânt al MAE: Irina Ponta nu îndeplinea condițiile pentru a fi în avionul cu repatriați. Nu a dat-o nimeni jos din avion
Momente cumplite pentru Daciana Sârbu! Fiica ei minoră a fost dată jos din autocarul care pleca spre Oman. Este blocată în zonă de conflict
Momente cumplite pentru Daciana Sârbu! Fiica ei minoră a fost dată jos din autocarul care pleca spre Oman. Este blocată în zonă de conflict
Comentarii


Întrebarea zilei
Când ar trebui să plafoneze statul prețul carburanților?
Observator » Evenimente » Și-a ucis fratele și i-a aruncat trupul în râu. Crimă descoperită după două luni la Brașov