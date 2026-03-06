Două luni a reuşit să scape de pedeapsă un braşovean care şi-a ucis fratele. I-a aruncat trupul într-un pârâu şi săptămâni la rând nimeni nu a bănuit nimic. Vecinii credeau că victima a plecat în Germania, să-şi viziteze fiul. Într-un final, un vecin urcat pe acoperişul casei a văzut ceva suspect în apa din spatele curţii şi a dat alarma.

Crima a avut loc în urmă cu două luni și jumătate, dar trupul neînsuflețit a fost descoperit abia săptămâna trecută. Victima şi agresorul locuiau împreună, iar vecinii povestesc că scandalurile se ţineau lanţ în gospodăria celor doi.

Potrivit anchetatorilor fapta s-a petrecut in curtea locuinței comune a celor doi frați, în data de 12 decembrie. Dupa ce și-a suprimat victima cu o bară metalică, bărbatul de 59 de ani a luat trupul și l-a transportat cu un cărucior de butelii în albia râului.

L-a ucis și i-a aruncat trupul în râu

Apa pârâului Valea Prăpastiilor a purtat trupul neinsufleţit pe o distanţă de câteva sute de metri, până în locul în care a fost zărit de un localnic care făcea lucrări la acoperișul casei.

"A observat ceva în apă și a sunat la 112. Dânsul era în partea cealaltă și acolo a văzut. Pe aici a fost scos", spune un localnic.

48 de polițiști, doi scafandri și șase pompieri au participat la cercetări.

"Medicul legist a confirmat că este ipoteza atacului, cu lovire cu corp dur în zona capului. S-au observat anumite leziuni la nivelul capului și una dintre ipoteze a fost și aceea că moartea este violentă", a declarat Adrian Radu, prim-procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.

Vecinii spun că erau convinși că victima e plecată din țară.

"A venit la noi băiatul ăsta care este mort, a luat o jumătate de țuică, de atunci nu l-am mai văzut. Fiul l-a sunat de vreo trei luni și nu l-a mai găsit, nu a mai răspuns la telefon. Era mereu o altercație între ei. Cel mort era proprietarul, de fapt. Dintotdeauna a fost o familie: băutură, scandal, gălăgie", spune o femeie.

Procurorii l-au reținut pe agresor, judecătorii l-au arestat pentru omor.

