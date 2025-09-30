Toamna a venit cu scumpiri în florării. Crizantemele, brânduşele sau panseluţele dar și aranjamentele de sezon costă cu până la 20 la sută mai mult faţă de anul trecut.

Cine vrea totuși să se bucure de ele sau să le ofere trebuie să știe că înfloresc doar până la primul îngheț. În această perioadă, florile își arată ultima strălucire înainte de venirea sezonului rece.

Există o serie de soiuri care înfloresc toamna și care aduc un spectacol de culori vii și calde. Daliile cu petale aranjate în formă de glob, crizantemele, reginele florilor de toamnă în grădini, sau brândușele delicate sunt cele mai căutate.

"Mixul de flori este cel preferat de către clienți. Ca flori de sezon, ne mai bucurăm încă de dalii, având producători locali în zona noastră. Crizantemele încep să apară", spune Angelica Onea, administratoră de florărie.

Aceste flori vin într-o gamă variată de culori: alb, galben, portocaliu, roz, mov și roșu.

Crizantemele, vedetele sezonului de toamnă

Sunt plante perene și foarte rezistente, putând să supraviețuiască chiar și la temperaturi mai scăzute. Aranjamentele și le face fiecare după preferințe.

"Am zis că aș vrea să cumpăr niște flori mai uscate pentru a le putea păstra pe întreaga perioadă a toamnei și a avea o amintire", spune o tânără.

Florile s-au scumpit în această perioadă cu până la 20%. "Suntem printre singurii producători care cultivăm asemenea crizanteme la fir. Anul trecut prețul era de 5 lei, iar anul acesta preconizăm că va fi undeva la 6-7 lei", spune Csaba Bjotte, administrator de seră florală.

Chiar și așa, cererea este destul de mare. "Având în vedere că se apropie și luminația, încercăm să ne aprovizionăm cât mai mult posibil cu stocuri noi de crizanteme proaspete, pentru că există o cerere crescută. Avem pe culori de import, dar și variante aduse de la producători locali, în special cele albe", adaugă acesta.

"Săptămânal îmi place să îmi cumpăr flori, mai ales de sezon, pentru a aduce un aer proaspăt în casă", spune o femeie. În piață, un buchet de flori de toamnă poate ajunge până la 200 de lei, în funcție de florile alese.

