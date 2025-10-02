Alertă epidemiologică în judeţul Dolj. Este focar de hepatită A în şapte localităţi din judeţ. Sunt peste 130 de bolnavi, iar autorităţile fac eforturi pentru a limita îmbolnăvirile. Se pare că virusul ar fi fost adus din Germania.

Focarele au fost confirmate în șapte localități din județul Dolj, iar Direcția de Sănătate Publică a luat măsuri în încercarea de a limita aceste cazuri. O parte dintre cei infectați au ajuns la spital, iar cei sănătoși încearcă să se protejeze.

DSP a achiziționat doze de vaccin atât pentru populația adultă, cât și pentru copii. De altfel, au fost demarate anchete epidemiologice, iar focare au fost distribuite peste 1600 de tablete cu cloramină.

