Cel puțin o persoană a murit, iar alte nouă sunt date dispărute în urma unei implozii la un rezervor chimic de la o fabrică de hârtie în statul Washington. Deflagrația a eliberat în atmosferă nori de substanță extrem de corozivă și toxică. Zeci de pompieri și o echipă de decontaminare au intervint contracronometru, în timp ce mai mulți răniți au fost deja transportați de urgență la spital. Acesta este al doilea incident chimic major din ultima perioadă, după cel din California, unde o crăpătură apărută accidental într-un rezervor supraîncălzit a prevenit un dezastru de proporții. Atenţie, vă avertizăm, urmează detalii cu impact emoţional.

Alarma s-a dat în zorii zilei, când la un rezervor ce conţinea un amestec chimic extrem de coroziv a avut loc implozia. Zeci de oameni se aflau la muncă în momentul tragediei.

"S-au înregistrat mai mulți răniți în stare critică, iar pacienții au fost transportați la spitale din Longview și din întreaga zonă Vancouver-Portland. De asemenea, putem confirma că există și decese în urma acestui incident", a declarat Scott Goldstein, şeful Departamentului de Pompieri.

Imaginile de la fața locului sunt dramatice: fumul toxic iese în toate direcțiile, iar o conductă spartă pulverizează substanțele periculoase.

"Personalul specializat în materiale periculoase și echipajele de pompieri continuă să lucreze în strânsă colaborare cu personalul unității pentru a securiza zona și pentru a sprijini operațiunile în curs", a mai spus Scott Goldstein.

Peste 40 de pompieri și o echipă de intervenție specializată au fost mobilizați de urgență.

"În acest moment există și persoane care rămân de negăsit, în timp ce echipajele continuă operațiunile de căutare și de evaluare a situației", a precizat Scott Goldstein.

Fabrica de celuloză și hârtie, precum și unitatea de ambalaje lichide au aproape 1.000 de angajați. Autoritățile dau asigurări că nu există un pericol iminent pentru populaţie.

