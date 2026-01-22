Contabilă MAE, suspectată că a furat 6 mil. lei din bugetul instituției. Ar fi virat banii iubitului și fiului

Sunt percheziții DNA la o fostă angajată a Ministerului de Externe care se ocupa de salariile angajaților. Contabila este suspectată că, timp de 12 ani, ar fi furat bani din bugetul instituției. Ar fi virat peste 4,2 milioane lei (adică aproape 1 milion de euro) în conturile a două persoane diferite, prezentând aceste plăți ca fiind salarii, deși nu erau. În plus, ar fi trimis direct în conturile ei personale peste 1,6 milioane lei, fără nicio justificare legală. Toți acești bani au fost luați ilegal din bugetul Ministerului Afacerilor Externe, adică din banii publici.

Potrivit anchetatorilor, faptele ar fi avut loc în perioada aprilie 2012 - martie 2024 și o vizează pe o fostă consilieră relații în cadrul Direcției Planificare Bugetară, Contabilitate și Salarizare a Ministerului Afacerilor Externe. În exercitarea atribuțiilor de întocmire a documentelor de plată a salariilor pentru personalul MAE, aceasta ar fi dispus transferuri de sume foarte mari de bani.

Ancheta arată că, sub forma salariilor, ar fi fost virați peste 2,18 milioane de lei în conturile bancare ale unei persoane și peste 2,10 milioane de lei în conturile altei persoane, deschise la mai multe bănci comerciale din România. Este vorba despre concubin și fiul său, cei doi, angajați în cadrul MApN, fiind și cei care au denunțat-o la DNA. La audieri au spus că nu știau de unde vin banii.

De asemenea, s-a stabilit că, în perioada ianuarie 2016 - aprilie 2024, fosta angajată MAE ar fi transferat din conturile Ministerului Afacerilor Externe în conturile sale personale suma totală de 1,63 milioane de lei, fără a exista o justificare legală pentru aceste plăți. Cazul este în prezent investigat de autorități, care urmează să stabilească exact prejudiciul și răspunderea penală în acest dosar.

