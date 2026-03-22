Fosta vilă de protocol din Timișoara a lui Nicolae Ceaușescu a reintrat în posesia statului. Considerată un simbol al luxului suprem în perioada comunistă, imobilul a ajuns o ruină în ultimii ani. Chiar dacă se afla pe lista monumentelor istorice.

În urmă cu zeci de ani, vila de protocol a lui Nicolae Ceaușescu era rezervată elitei comuniste și oaspeților de rang înalt. Nu intra oricine și e lesne de înțeles de ce. Cel puțin pe jos, și s-a păstrat extrem de bine, este marmură de calitate superioară.

Vila de protocol din Timișoara a lui Nicolae Ceaușescu are, în total, o suprafață de 700 de metri pătrați. Are piscină, popicărie și buncăr. Iar în anul 1969 se spune că în acest loc Nicolae Ceaușescu a chefuit alături de fostul președinte iugoslav Josip Broz Tito, după vizita pe care acesta a avut-o la Timișoara.

Oricum, portofoliul de "clienți", cu ghilimelele de rigoare, care au venit în acest loc este unul impresionant. Pe la vilă au trecut pe rând Charles Duke, cosmonaut și membru al echipajului Apollo 16. Și au mai stat pe rând Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Petre Roman, Adrian Severin, Teodor Meleșcanu. Vorbim, iată, și de Günter Verheugen, fost comisar european pentru integrare, sau de șeful statului german Johannes Rau, alături de alți ambasadori importanți din toată lumea, din Statele Unite până în China și Nigeria.

În spatele zidurilor, timpul însă și-a spus cuvântul. Și, după două decenii, tot acest spațiu din zona zero a Timișoarei a reintrat în proprietatea statului. 500 de mii de euro a costat exproprierea făcută firmei care a deținut până acum clădirea și care aparținea lui Ovidiu Tender.

Consiliul Județean este hotărât să transforme acest spațiu dintr-unul exclusivist într-unul deschis publicului. Aici va funcționa, în curând, și, poate chiar anul viitor, vor începe lucrările de reabilitare, un hub cultural.

Iulia Pop

