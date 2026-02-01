Mare atenţie la produsele pe care le mâncaţi, de unde le procuraţi şi mai ales cum le pregătiţi! Un bărbat din judeţul Brăila a murit de listerioză, o boală provocată de o bacterie periculoasă care se găseşte în alimentele contaminate.

Un bărbat a murit de listerioză, o boală provocată de o bacterie găsită în alimente - Profimedia

Rudele spun că acesta ar fi mâncat brânză de la magazin de zonă şi, la câteva zile de la internarea în spital, a murit. Iniţial s-a crezut că era vorba despre gripă, însă în cele din urmă rezultatele analizelor au confirmat boala. O anchetă epidemiologică este acum în desfăşurare.

Bărbatul de 67 de ani din localitatea Cazasu a murit subit la câteva zile după ce s-a infectat cu bacteria extrem de periculoasă. Rudele sunt încă în stare de şoc.

"Noi am luat-o ca pe o răceală. Am luat nişte medicamente după care a început să aibă frisoane, a avut o stare de leşin şi atunci am chemat salvarea", a declarat fiul bărbatului.

Articolul continuă după reclamă

Tragedia a marcat şi întreaga comunitate, mai ales că bărbatul era unul voinic, cu o stare de sănătate bună.

"Era un om în toată firea, mergea pe bicicletă, a făcut sport mult, a cochetat cu fotbalul local şi nu părea să aibă probleme grave de sănătate", a declarat primarul comunei.

Listerioza, boala care i-a adus sfârşitul, provine de la o bacterie transmisă omului prin consumul de alimente contaminate, în special lactate nepasteurizate, brânzeturi moi, carne insuficient preparată termic sau produse păstrate necorespunzător.

Familia bărbatului decedat din cauza acestei bacterii spune că obişnuiau să cumpere alimente de la marketul din localitate, dar şi de la cele din oraşul Brăila care se află la câţiva km distanţă.

Cazul a alertat autorităţile, care au demarat o anchetă epidemiologică.

Perioada de incubaţie în cazul acestei boli este cuprinsă între 7 şi 70 de zile ceea ce face ca anchetele de la direcţia de sănătate publică şi de la siguranţa alimentelor să fie extrem de dificile.

"DSV Brăila a declanşat un control la magazinul indicat de direcţia de sănătate publică. Se verifică condiţiile de depozitare a produselor în magazin, temperaturile de păstrare", a declarat Costică Peltea, director DSV Brăila.

În plus, toţi membri familiei au fost testaţi pentru această bacterie. Deşi cazurile de infestare cu listeria sunt extrem de rare, pericolul este foarte mare.

Din păcate, alimentele infectate cu listeria pot fi depistate doar de specialişti şi, în plus, bacteria este foarte rezistentă.

"Această baterie formează un biofilm, care e foarte greu de îndepărtat cu detergenţii uzuali şi de aceea trebuie dezinfectanţi avansaţi. Este rezistentă la temperaturi joase, chiar se poate dezvolta la temperaturi de refrigerare", a explicat Alexandru Cîrîc, director Institutul de Cercetări Alimentare.

Mai grav de atât este că Listeria nu este sigurul pericol ascuns în alimente. De altfel, Observator v-a aratat de mai multe ori în campania "Ce ne puneţi în mâncare", contaminări grave cu bacterii în mai multe produse cumpărate din piaţă sau supermarket.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu o lege care să limiteze accesul copiilor la reţelele de socializare? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰