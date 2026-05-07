Gaura neagră la motorină. 21 de şoferi de la societatea de transport Bucureşti sunt acuzaţi de procurori că au furat cantităţi enorme de combustibil de la garaj.

Șoferii care lucrau la autobaza din Urziceni sunt acuzați acum de procurori că au furat mai bine de o tonă de combustibil. O cantitate suficient de mare cât să alimenteze timp de 10 zile un autobuz care parcurge zilnic, în medie, 200 de kilometri.

Inițial, suspiciunile au apărut în cadrul societății, astfel că directorul STB a cerut polițiștilor să facă verificări. Anchetatorii i-au monitorizat pe șoferi timp de mai multe luni, iar joi au făcut percheziții la domiciliile lor din Capitală, dar și din alte trei județe din apropierea Bucureștiului.

În urma descinderilor, oamenii legii au descoperit o cantitate foarte mare de combustibil, dar și mai multe piese auto furate. Suspecții au fost duși la audieri.

Potrivit surselor din anchetă, furturile s-ar fi desfășurat pe o perioadă lungă de timp, de-a lungul mai multor ani, motiv pentru care prejudiciul este dificil de estimat în acest moment.

În total, 21 de șoferi sunt vizați în anchetă. Este vorba despre angajați vechi ai STB, cu experiență de peste 10 ani, care operau curse între București și localitățile din jurul Capitalei.

În cadrul STB au fost desfășurate în ultimii ani mai multe anchete interne care au scos la iveală diverse nereguli în rândul angajaților. Surse din cadrul societății susțin că unele dintre piesele furate ar fi fost găsite ulterior la vânzare pe platforme online.

