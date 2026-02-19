Antena Meniu Search
O rețea uriașă de fraudă, cu legături transfrontaliere între România și Republica Moldova a fost pusă la pământ de Poliția Capitalei, în colaborare cu IPJ Suceava și polițiști din țara vecină. Pe scurt, mai multe persoane se dădeau brokeri și, la adăpostul unui call-center, sunau persoane pentru a le determina să facă "investiții", însă, de fapt, le furau banii. Ulterior, sumele erau "spălate" în România.

de Redactia Observator

la 19.02.2026 , 15:32
Fraudă prin metoda "Investiția". Imaginile spectaculoase cu prinderea escrocilor

Pe 17 februarie, polițiștii au făcut percheziții în mai multe locații din Chișinău și Suceava. În dosar sunt acuzații de "înșelăciune prin metoda  «investment scam», acces ilegal la sisteme informatice și efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos", se arată în comunicatul Poliției. 

La Chișinău erau capii rețelei, în vreme ce la Suceava erau două societăți comerciale prin care, spun polițiștii se spălau banii obținuți din înșelăciuni. Moldovenii implicați "ar fi coordonat activitatea unor operatori din cadrul unor call center-uri implicate în comiterea faptelor ce fac obiectul prezentului dosar penal", se arată în comunicatul citat.

Cum funcționa rețeaua de înșelăciune

Operatorii call-center sunau persoane din baze de date și s recomandau ca fiind brokeri financiari ori reprezentanți ai unor companii private din domeniul energiei electrice sau gazelor naturale și consultanți în investiții financiare.

Îi păcăleau pe oameni să investească sume mari pe platforme fictive. Și nu se opreau aici. De exemplu, o victimă a fost determinată să investească o sumă relativ mică, dar i s-a spus să instaleze o aplicație de control al computerului, de la distanță, sub pretextul monitorizării investiției.

"Ulterior, autorii au accesat fără drept contul bancar al persoanei vătămate și au efectuat, fără acordul acesteia, cinci tranzacții financiare în cuantum total de 226.600 lei, către mai multe conturi bancare controlate de aceștia", scriu reprezentanții Poliției.

Ce pagube au făcut escrocii 

Ancheta a scos la iveală cel puțin 15 păgubiți, cu un prejudiciu total de peste un milion de lei

"În urma perchezițiilor efectuate de omologi, au fost ridicate trei automobile de lux, carduri bancare, mai multe telefoane mobile, calculatoare, bijuterii de lux, precum și mijloace financiare, respectiv sume de 9.000 de euro, 12.000 de dolari și 18.000 de lei", se mai arată în comunicat.

Cum vă feriți de escrocii informatici

Poliția face o serie de recomandări pentru cetățeni, ca să nu fie trași pe sfoară în astfel de cazuri:

- să nu ofere date bancare sau date de acces la conturi online unor persoane necunoscute;

- să nu instaleze aplicații de control la distanță la solicitarea unor presupuşi consultanți financiari;

- să verifice autenticitatea platformelor de investiții înainte de a transfera sume de bani;

- să sesizeze imediat autoritățile în cazul în care suspectează că au fost victimele unei fraude.

