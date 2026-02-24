Acuzaţii grave de fraudă uriaşă cu bani din educaţie la Constanţa. Peste 7 milioane de euro ar fi dispărut din circuitul oficial al Inspectoratului Şcolar Judeţean. Totul a ieşit la iveală după verificări făcute de corpul de control al Ministerului Educaţiei care a sesizat apoi şi Direcţia Naţională Anticorupţie.

Concret, potrivit raportului, erau scoși banii din trezorerie prin cecuri. Peste șapte sute, adică bani retrași oficial din conturile Inspectoratului. Problema este că aceste sume nu mai apăreau înregistrate în casierie. Cu toate acestea, în acte figurau ca fiind cheltuite pentru salarii, indemnizații sau transportul elevilor. Pe scurt, bani retrași, dar care nu se regăsesc în evidențele contabile.

Mai mult, au fost constatate și plăți nelegale pentru naveta unor inspectori școlari care ar fi primit decontări, chiar dacă legislația nu prevede acest drept pentru funcția lor. Din peste 35 de milioane de lei estimați ca prejudiciu, făcut în 13 ani, aproape jumătate, peste 17 milioane de lei, au fost generate în mandatul fostului inspector școlar general Sorin Mihai, care a condus instituția între 2019 și 2025. Ministerul Educației a sesizat Direcția Națională Anticorupție pentru a stabili dacă aceste fapte constituie infracțiuni. Este vorba atât de delapidare în formă continuată, fals intelectual, cât şi abuz în serviciu și uzurparea funcției.

