Bărbat de 37 de ani, mort după ce a căzut de la etajul unui hotel din Mamaia Nord
Un bărbat de 37 de ani a murit, după ce a căzut de la etajul superior al unui hotel din Mamaia Nord. Polițiștii iau în calcul mai multe variante, printre care și sinuciderea.
Alarma a fost dată, luni dimineața. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut decât să constate decesul.
Ce spun polițiștii
Astăzi, în jurul orei 7.40, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană s-ar fi precipitat de la etajul superior al unei unități de cazare situată în Mamaia Nord.
Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat, în vârstă de 37 de ani.
La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimei.
În cauză, cercetările sunt continuate de către polițiști, în vederea stabilirii împrejurărilor și cauzelor care au condus la producerea acestui eveniment.
