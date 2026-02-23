Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Bărbat de 37 de ani, mort după ce a căzut de la etajul unui hotel din Mamaia Nord

Un bărbat de 37 de ani a murit, după ce a căzut de la etajul superior al unui hotel din Mamaia Nord. Polițiștii iau în calcul mai multe variante, printre care și sinuciderea. 

de Redactia Observator

la 23.02.2026 , 11:40
Bărbat de 37 de ani, mort după ce a căzut de la etajul unui hotel din Mamaia Nord Imagine: politia nu treceti.jpg Politia nu treceti

Alarma a fost dată, luni dimineața. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut decât să constate decesul.

Ce spun polițiștii 

Astăzi, în jurul orei 7.40, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană s-ar fi precipitat de la etajul superior al unei unități de cazare situată în Mamaia Nord.

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat, în vârstă de 37 de ani.

La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimei.

În cauză, cercetările sunt continuate de către polițiști, în vederea stabilirii împrejurărilor și cauzelor care au condus la producerea acestui eveniment.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

constanta mamaia nord
Înapoi la Homepage
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Care este, de fapt, motivul real pentru care Sorana Cîrstea şi Ion Ţiriac jr. s-au despărţit
Ce probleme are Dorian Popa, după operația la nas! Cu ce se confruntă și ce a recunoscutr artistul
Ce probleme are Dorian Popa, după operația la nas! Cu ce se confruntă și ce a recunoscutr artistul
FCSB se antrenează pe sintetic după ninsorile masive din Bucureşti: „E mult mai bun decât cel de la Bodo, unde Inter a suferit!”
FCSB se antrenează pe sintetic după ninsorile masive din Bucureşti: „E mult mai bun decât cel de la Bodo, unde Inter a suferit!”
O influenceriţă din China a pierdut 140.000 de urmăritori după ce s-a stricat un filtru şi i s-a văzut adevărata față
O influenceriţă din China a pierdut 140.000 de urmăritori după ce s-a stricat un filtru şi i s-a văzut adevărata față
Andrei Stoica, primele declarații după ce a fost luat cu targa de pe pârtie! Cum s-a produs accidentul
Andrei Stoica, primele declarații după ce a fost luat cu targa de pe pârtie! Cum s-a produs accidentul
Comentarii


Întrebarea zilei
A început Postul Paştelui. Îl ţineţi?
Observator » Evenimente » Bărbat de 37 de ani, mort după ce a căzut de la etajul unui hotel din Mamaia Nord