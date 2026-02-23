Bărbat de 37 de ani, mort după ce a căzut de la etajul unui hotel din Mamaia Nord

Un bărbat de 37 de ani a murit, după ce a căzut de la etajul superior al unui hotel din Mamaia Nord. Polițiștii iau în calcul mai multe variante, printre care și sinuciderea.

Alarma a fost dată, luni dimineața. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut decât să constate decesul.

Ce spun polițiștii

Astăzi, în jurul orei 7.40, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană s-ar fi precipitat de la etajul superior al unei unități de cazare situată în Mamaia Nord.

Articolul continuă după reclamă

Polițiștii deplasați la fața locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat, în vârstă de 37 de ani.

La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimei.

În cauză, cercetările sunt continuate de către polițiști, în vederea stabilirii împrejurărilor și cauzelor care au condus la producerea acestui eveniment.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei A început Postul Paştelui. Îl ţineţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰