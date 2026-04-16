Observator cere Ministerului Agriculturii schimbarea legislaţiei pentru a elimina alimentele toxice din pieţe! Şi asta după ce an de an, în fiecare primăvară, am descoperit că verdeţurile sunt pline de pesticide, sunt o salată de substanţe periculoase. Autorităţile au ca de obicei explicaţii, nu şi soluţii. Tocmai de aceea, am găsit noi modele de bune practici în alte ţări.

Din spatele tarabelor, femierii jură că nu otrăvesc legumele doar ca să le culeagă mai repede. Leuşteanul testat, însă, zilele trecute de Observator, a depăşit de 66 de ori limita legală de chimicale, pătrunjelul, de 16 ori, iar mărarul, de "doar" trei ori. Preşedintele Autorităţii Fitosanitare spune că în România există doar două laboratoare de stat în care pot fi testate fructele şi legumele. Din acest motiv, numărul controalelor este limitat.

Observator cere şi sancţiuni mai dure în cazurile grave, care pun în pericol sănătatea oamenilor

"Aproximativ 5.000 de probe anual. 5.000 de probe nu sunt putine, daca este sa ne raportam la numarul de consumatori si la numarul de probe anual. Nu există nicio autoritate în lumea asta care să poată controla toată producţia care ajunge pe tarabe", a declarat Romeo Şoldea, preşedinte ANF. Observator cere schimbarea legislaţiei pentru a elimina alimentele toxice din pieţe. O primă soluţie ar fi ca activitatea de control să fie transferată către autorităţile locale, iar în fiecare judeţ să fie laboratoare atestate. O altă propunere, inspirată de modelul francez, ar fi ca producătorii să fie obligaţi să facă periodic cursuri pentru folosirea pesticidelor.

"Daca nu ii obligam, nu vor veni. Nu cred ca un producator mic care are o gradina de leustean se va duce, nici nu are acces la astfel de cursuri. Putem adopta modelul francez, in care intr-o perioada de cinci ani, fermierii au obligatia sa fie instruiti cu privire la folosirea acestor substante", a declarat Alexandru Cîrîc, directorul ICA. Şi legislaţia din Danemarca poate servi ca model. Fermierii pot cumpăra pesticide doar pentru terenul şi culturile declarate, iar orice cantitate suplimentareă este suprataxată. "Putem institui un model bazat pe suprafetele agricole si cantitati recomandate pentru anumite suprafete. Vom avea mereu producatori mici care nu vor respecta dozele", a declarat Alexandru Ciric, directorul ICA.

Observator cere şi sancţiuni mai dure în cazurile grave, care pun în pericol sănătatea oamenilor. Cocktailul de pesticide nu este reglementat in Romania. Am gasit de exemplu rosii cu 8 substante in interior. Toate, pana la limita legala. Iar efectul cumulativ, spun specialiştii, poate fi mult mai periculos pentru organismul uman. "Efectele cumulative apar în câțiva ani de zile de la expunere. O expunere cronică la pesticide poate determina creșterea incidenței pentru unele forme de cancer hematologic, în special leucemii, limfoame, gastric, pancreatic", a declarat Radu Ţincu, medic toxicolog.

Am trimis aceste propuneri, inspirate din bunele practici din Vestul Europei, către Ministerul Agriculturii. instituţia care poate iniţia schimbarea legislaţiei.

