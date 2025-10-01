Adio castane româneşti. Anul acesta ne punem pofta-n cui. Seceta a făcut ravagii în Tismana, localitate renumită la nivel naţional pentru producţia de castane. Localnicii nu au avut fructe nici măcar de poftă.

Localitatea Tismana, din judeţul Gorj, îşi pierde renumele de patria castanelor. Acum, din cauza secetii, fermierii se uită lung după fructele care i-au făcut celebri în toată ţara.

Reporter: Anul acesta aţi mâncat castane?

Pensionară: "Nu, nu am gustat. Castanele se fac, dar trebuie să fie apă."

"În acest an, producţia de castane este foarte scăzută şi calitatea tot la fel, din cauza temperaturilor ridicate din timpul verii. Am avut perioade îndelungate cu cod roşu de caniculă şi a influenţat negativ producţia de castane din acest an", a transmis Valentin Priporeanu, director Direcția Agricolă.

Cine vrea să-şi potolească pofta, găseşte în pieţe castane de import, aduse din Grecia. Sunt mai scumpe şi nu se compară la gust cu cele autohtone.

"Sunt foarte scumpe pe unde sunt. 30 de lei kilogramul, 35, scumpe, ăsta e timpul, ce să faci", a declarat un domn.

Celebrele castane de Tismana sunt dulci, cu o aromă distinctă de nucă.

"Sunt foarte bogate în vitamine, vitamina A, E, K, grupul B şi vitamina C. Au un rol în reglarea colesterolului în sânge, scad nivelul acestuia şi în reglarea zaharurilor sanguine", a spus Cristina Cornoiu, medic.

Pentru că anul acesta Tismana are cea mai slabă producţie din istorie, autorităţile locale au anunţat că nu va mai fi organizat tradiţionalul festival al castanelor din localitate.

