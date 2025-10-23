Galbenă gutuie eşti cam amăruie. Toamna este săracă în aceste fructe. Îngheţul din primăvară şi dăunătorii au afectat grav livezile. Puţinele gutui pe care le găsim în piaţă costă de trei ori mai mult decât anul trecut.

Deşi e sezonul lor, fructele vedete ale toamnei abia se găsesc la tarabe. Din cauza frigului din primăvară, bate vânt de pagubă prin livezile cu gutui. În Constanţa, de exemplu, cei care au reuşit să aducă marfă la piaţă, o vând la preţ aproape triplu faţă de anul trecut.

"15 lei kilogramul. Astea sunt preţurile, nu mai ne mirăm, doamnă. Nu se merită", spune o clientă.

Nu e de mirare că gospodinele au renunţat la gemuri, dulceţuri şi compot. În supermarketuri e plin de gemuri și dulcețuri din gutui. Preţurile sunt între 10 şi 13 lei borcanul. Fructele sunt doar de import, la 14 lei kilogramul. Cele româneşti nu au ajuns încă pe rafturi.

Fructul care s-a scumpit de trei ori faţă de anul trecut

După o producţie record anul trecut, acum se numără pierderile. "Anul ăsta nicio gutuie, nici măcar să fac poză la o gutuie. Aşteptăm să dea nişte despăgubiri de la UE, dar astea cică până în aprilie anul viitor. Adică noi avem cheltuieli cu întreţinerea livezii, cu pregătirea pentru noua recoltă şi despăgubirea ţi-o dă în primăvară", a declarat Radu Comănici, producător local.

Rău e peste tot. La Suceava, Sorin abia a reuşit să scoată o producţie de 100 de kilograme de gutui, de 3 ori mai mică faţă de anul trecut.

"Mai sunt câteva gutui, gata la finalul sezonului, au început să se coacă, s-au îngălbenit, ia uitaţi ce frumos arată. Anul acesta avem o producţie mai mică ca anul trecut din cauza ploilor si a frigului din primvară. Au fost afectate florile", a declarat Sorin Mnesciucm producător local.

Un kilogram de gutui româneşti se vinde între 8 şi 12 lei. În plus, aici se găsesc şi dulceţuri de gutui româneşti. Cam 23 de lei borcanul.

Producătorii de gutui spun că de la ei kilogramul pleacă cu un preţ între 4 şi 10, în funcţie de calitatea fructelor.

