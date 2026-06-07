Furtunile au făcut ravagii în mai multe județe ale țării. În Vaslui, gospodăriile oamenilor, curţile şi drumurile au fost pur şi simplu distruse de inundații. Asta în timp ce, în Prahova, autoritățile au evacuat controlat apă din acumulările Măneciu și Paltinu, ca urmare a creșterii semnificative a debitelor. Din fericire, nu au fost înregistrate victime, însă pagubele sunt însemnate. Numeroase culturi agricole și grădini au fost distruse de fenomenele meteo extreme.

Codul portocaliu de ploaie torenţială din Vaslui a distrus case, a blocat drumuri şi a ruinat mii de hectare de teren cultivate. În 20 de minute a plouat cât în primele cinci luni ale anului.

În Epureni şi Bârlălești, şapte case au fost inundate. Urmările catastrofale sunt vizibile cu ochiul liber.

Salvatorii au intervenit cu buldoexcavatoare, ca să cureţe drumurile. În cazul unei urgențe, echipajele medicale nu ar fi putut ajunge la timp. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Articolul continuă după reclamă

Rău a fost şi în Prahova. În localitatea Slon, după o ploaie sănătoasă, o alunecare de teren a afectat un drum comunal, iar accesul către cele 80 de gospodării a fost posibil doar pe jos. Aproximativ 300 de oameni au fost afectaţi, iar canitatea de apă acumulată a fost între 20 şi 40 de litri pe metru pătrat.

Precipitațiile puternice au dus la creșteri semnificative ale debitelor în bazinele râurilor Teleajen și Doftana, iar autoritățile au evacuat controlat apă din acumulările Măneciu și Paltinu.

La barajul Măneciu s-au înregistrat cantități de precipitații de peste 60 l/mp. Locuitorii au primit mesaje RO-ALERT pentru a nu trece pe albia râului Telejean.

Mai multe străzi şi gospodării au fost afectate şi în Vrancea.

După furtună, subsolul Spitalului Județean de Urgență Focșani a fost inundat.

Grindina și furtunile puternice au afectat şi localităţi din Mehedinți.

Circulația pe drumul care leagă Buzău de Brașov a fost complet blocată, după ce ploile torențiale au provocat scurgeri masive de aluviuni și pământ de pe versanți. Materialul adus de viituri a acoperit partea carosabilă pe mai multe porțiuni.

Tot din cauza vremii, un zbor pe ruta Budapesta-Braşov a fost deviat spre Bucureşti.

În judeţul Cluj, drumul către Tarnița a fost afectat, iar autoritățile au transmis mesaje RO-Alert în mai multe localități.

Ploile torențiale au provocat inundații la marginea Capitalei. În Pantelimon, în doar 2 zile a plouat cât pentru aproape 2 luni.

Veștile nu sunt încurajatoare nici pentru săptămâna viitoare: vara începe cu ploi.