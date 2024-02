Imaginile cu insectele care se plimbă nestingherite pe la geamuri, pe pereţi sau pe paturile pacienţilor de la Spitalul Mavromati din Botoşani au fost surprinse de o femeie internată cu copilul în secţia de Pediatrie.

Femeie: M-au chemat în birou la ele. Mi-au spus că de ce am postat. Am zis păi cum? Să vadă, să se ia măsuri. Gândaci, mizerie. Mi-au zis că nu trebuia să fac asta, m-au rugat să şterg, dar nu am şters-o (n.r. postarea). Mă duc să tratez copilul de răceală şi mai au şi alte boli? Gândacul poate să fie purtător de boli.

Imediat după ce întâmplarea s-a viralizat în mediul online, salonul a fost închis pentru dezinsecţie.

Asistentă: Deschid un pic uşa ca să vedeţi. Nu! Nu intraţi, nu avem voie! Se simte mirosul de substanţă.

Pacienta care a filmat gândacii s-a externat pe propria răspundere

Femeia care a postat imaginile s-a externat pe propria răspundere. Colegele ei de salon susţin că nu erau gândaci.

Femeie: Nu am văzut, nu ştiu ce a văzut atunci mămica cealaltă care a filmat ea.

Femeie: Curăţenie este, se mătură, se spală.

Femeie: Aici, în salon, nu am văzut nimic.

Cu toate acestea, conducerea spitalului a mutat toţi copiii, 17 la număr, în secţia ORL. Pediatria a fost închisă pentru dezinsecţie generală deşi ultima a fost făcută în urmă cu o săptămână.

Director medical Monica Adăscăliței, manager Spital Mavromati Botoşani: Dezinstecţie se face de compartimentul din cadrului Spitalului Judeţean, Serviciul SPIAM, cu soluţiile acreditate şi autorizate de Ministerul Sănătăţii.

Angajaţii dau vina pe rudele bolnavilor

Angajaţii spitalului dau vina chiar pe rudele bolnavilor pentru apariţia instectelor.

Costiniuc Eugen, asistent medical SPIAAM: La noi vin foarte mulţi aparţinători cu lucruri de acasă. Este foarte posibil să vină şi de acolo. S-a făcut dezinsecţie 15-17, nu mai ştiu data. Am mai fost cazuri când au fost (n.r. gândaci). S-au luat măsuri.

Secţia de Pediatrie a Spitalului Judeţean Mavromati funcţionează într-o clădire foarte veche. Conducerea spune că face demersuri pentru a se muta într-un spaţiu nou. Maternitatea celui mai mare spital din Botoşani s-a aflat în centrul unui scandal uriaş, după ce o tânără însărcinată a murit, pentru că nu a primit îngrijiri timp de şapte ore, deşi acuza dureri puternice şi a chemat insistent un medic. De asemenea, la sfârşitul anului trecut, mai multe persoane, între care foşti şefi ai Spitalul Judeţean de Urgenţă "Mavromati", au fost reţinute de DNA în dosarul privind fraudarea unor concursuri de ocupare a unor posturi.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰